بداح العنزي



أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على تسمية 8 مناطق بمسميات جديدة مع الإبقاء على أسماء 3 مناطق كما هي.



وقال العبدالجادر ان المسميات المعتمدة من اللجنة هي:



٭ مدينة جنوب سعد العبدالله - رحية السكنية - المسمى التاريخي الجغرافي للمكان.



٭ مدينة شرق صباح الأحمد - الاستقلال - استدلالا على استقلال الكويت عن المملكة المتحدة في يونيو 1961.



٭ مدينة جنوب صباح الأحمد - عريفجان - استدلالا على نبتة العرفج الصحراوية.



٭ شمال غرب الصليبيخات - الجون - بحكم قربها الجغرافي لجون الكويت.



٭ مدينة المساكن - البيرق - العلم والراية.



٭ جنوب عبدالله المبارك - السور - استدلالا على سور دولة الكويت.



٭ مدينة غرب عبدالله المبارك - الريان - باب من أبواب الجنة.



٭ جنوب القيروان - سدرة - بحكم وجود 700 شجرة سدرة في المنطقة.



وأضاف ان اللجنة أبقت على مسميات 3 مناطق دون تغيير وهي مدينة نواف الأحمد وخيطان وتيماء.



مسميات المناطق الجديدة