بداح العنزي
أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على تسمية 8 مناطق بمسميات جديدة مع الإبقاء على أسماء 3 مناطق كما هي.
وقال العبدالجادر ان المسميات المعتمدة من اللجنة هي:
٭ مدينة جنوب سعد العبدالله - رحية السكنية - المسمى التاريخي الجغرافي للمكان.
٭ مدينة شرق صباح الأحمد - الاستقلال - استدلالا على استقلال الكويت عن المملكة المتحدة في يونيو 1961.
٭ مدينة جنوب صباح الأحمد - عريفجان - استدلالا على نبتة العرفج الصحراوية.
٭ شمال غرب الصليبيخات - الجون - بحكم قربها الجغرافي لجون الكويت.
٭ مدينة المساكن - البيرق - العلم والراية.
٭ جنوب عبدالله المبارك - السور - استدلالا على سور دولة الكويت.
٭ مدينة غرب عبدالله المبارك - الريان - باب من أبواب الجنة.
٭ جنوب القيروان - سدرة - بحكم وجود 700 شجرة سدرة في المنطقة.
وأضاف ان اللجنة أبقت على مسميات 3 مناطق دون تغيير وهي مدينة نواف الأحمد وخيطان وتيماء.
مسميات المناطق الجديدة