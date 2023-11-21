أسامة أبو السعود



أكد الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الاسلامية بالإنابة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد ناصر المطيري ان لبيت المقدس والمسجد الاقصى مكانة خاصة في قلوب المؤمنين ومنزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطلق معراجه، مؤكدا ان هذا الملتقى نصرة للقضية الفلسطينية ولتبيان أنها قضية المسلمين عامة والحث على الدعاء لهم والتعلق بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه وحده.



جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى «كلنا لك يا أقصى» الذي تنظمه إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي على مسرح الإدارة في منطقة الشهداء تحت رعاية الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالإنابة محمد ناصر المطيري.



وأوضح ان الملتقى تشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالعمل الخيري والإنساني بالإضافة إلى مراكز القرآن الكريم وبعض مدارس وزارة التربية وذلك لتعريف الأجيال الجديدة بالقضية الفلسطينية وتوعيتهم بها.



واختتم المطيري كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم ونظم وشارك في هذا الملتقى وخص بالشكر إدارة الدراسات الاسلامية



وعلوم القرآن لمحافظتي العاصمة وحولي.