اطلع مجلس الوزراء على كتاب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من العضو مهلهل المضف والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأكد المجلس مؤازرة ودعم سمو رئيس مجلس الوزراء، معربا عن أمله بأن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

هذا، وقرر المجلس اعتبار الأحد الموافق 31 ديسمبر المقبل يوم راحة والاثنين الموافق 1 يناير 2024 يوم عطلة رسمية، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، وبذلك تكون العطلة ٤ أيام بإضافة يومي الجمعة والسبت ٢٩ و٣٠ ديسمبر.

وبموجب القرار تعطل الأعمال في يومي الأحد والإثنين في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات والأجهزة الحكومية، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.

أكد دعمه لرئيس الوزراء وأعرب عن أمله في أن تكون الممارسة البرلمانية متفقة مع مواد الدستور

مجلس الوزراء: الاستجواب حق كفله الدستور للنواب

عُمان حققت إنجازات تنموية بارزة على صعيد مسارها الحضاري الطموح وروابط أخوية تاريخية وثيقة تربط البلدين



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على كتاب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من العضو مهلهل المضف الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



ومجلس الوزراء إذ يسلم أن الاستجواب حق كفله الدستور، ليؤكد حرصه على مؤازرة ودعم سمو رئيس مجلس الوزراء، معربا عن أمله في أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.



من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء نتائج الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، الذي تم في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء الماضي والذي انتهى بتجديد الثقة بالوزير. وفي هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء بما قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب من ردود وبيانات وحقائق أثناء تفنيده لمحاور الاستجواب.



من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على كتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2024، وقرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق 31/12/2023 يوم راحة والاثنين الموافق 1/1/2024 يوم عطلة رسمية تعطل الأعمال في هذين اليومين بجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.



وبمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة والذي صادف يوم السبت الماضي، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، مشيدا بالإنجازات التنموية البارزة التي حققها البلد الشقيق على صعيد مساره الحضاري الطموح، مؤكدا عمق الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.