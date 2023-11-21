استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، في مكتبه صباح أمس، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الكويت فلاديمير شيلتوف، وذلك بحضور مدير عام الغرفة رباح الرباح.



ويأتي هذا اللقاء في إطار مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، كما تم بحث أهمية تعريف أصحاب الأعمال بالمناخ الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتكثيف زيارات الوفود التجارية والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية للاطلاع على فرص التعاون المشترك وتنمية التبادل التجاري في شتى المجالات.



وفي هذا السياق، أشار الصقر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي بدأت منذ عام 1963، كما أن الغرفة قامت مسبقا بتوقيع مذكرات تفاهم مع نظيراتها من الغرف الروسية، ويتطلع قطاع الأعمال الكويتي إلى تنمية التبادلات الثنائية من خلال استقبال الوفود التجارية الروسية بهدف خلق الشراكات التجارية والاستثمارية المثمرة بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين.



من جانبه، أعرب السفير الروسي عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها الدائم، وما تقدمه من خدمات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكدا على سعيه لتذليل المعوقات التي قد تحد من التعاملات التجارية بين أصحاب الأعمال من كلا البلدين، مشيرا إلى أمله في تنظيم الفعاليات المشتركة في المستقبل القريب لتعزيز التعاون الثنائي.