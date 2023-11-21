هادي العنزي



فاجأ الفريق الأول لكرة السلة بنادي القرين نظيره العربي وتغلب عليه 89-78 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، ليرفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط من 4 مباريات، فيما وصل العربي إلى النقطة الـ 5 من فوز وحيد و3 خسائر.



وفي مواجهة ثانية، تفوق القادسية على التضامن 83-50 ليرفع الأصفر رصيده إلى 10 نقاط من 5 انتصارات متتالية، فيما وصل الخاسر إلى النقطة الـ 5، وقد تألق الدولي محمد أشكناني في صفوف القادسية، مسجلا 18 نقطة، ومستحوذا على 11 كرة مرتدة «ريباوند».



وفي المباراة الأولى، انتعش القرين بفوز مهم على الأخضر، وتألق في صفوفه الأميركي ويلي وارنر، بعدما سجل 24 نقطة، فيما واصل العربي نتائجه غير المتوقعة، رغم الإعداد المميز، والتعاقدات الكثيرة من لاعبين محليين ومحترفين التي عقدها الجهاز الإداري قبل انطلاق الموسم، ولكن جاءت الخسائر المتتالية أمام القادسية، والكويت، والأداء غير المقنع، ليطيح بالجهاز الفني بقيادة الصربي ديغان، وتعيين المدرب محمد الشطي مؤقتا، والبحث عن مدرب جديد لبقية الموسم.