يخوض أزرق المدارس في التاسعة من صباح اليوم مباراته الثانية في إطار منافسات البطولة العربية لرياضة المدارس، وذلك أمام منتخب السعودية بعدما تلقى الهزيمة من نظيره المصري في مباراة الافتتاح 0-2، حيث يتطلع منتخبنا لتحقيق الفوز من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي كأفضل ثان.



وحاول الجهاز الفني للمنتخب خلال الحصة التدريبية التي أقيمت امس الأول تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وكلفتهم الهزيمة أمام المنتخب المصري.



من جانب آخر، شارك وفد الاتحاد المدرسي في حفل الافتتاح الذي أقيم برعاية وحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - رئيس الاتحاد المدرسي المصري د.رضا حجازي، والوزير المفوض بسفارة الكويت في القاهرة - القائم بالأعمال مشاري النيباري، ورئيس الاتحاد الكويتي المدرسي فيصل المقصيد، الذي أشاد بالحفل وخرجه بالشكل المتميز بعدما تضمن فقرة عن فلسطين التي تعاني من العدواني الصهيوني حاليا وهي رسالة لدول العالم بأن كل الدول العربية تتكاتف لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.