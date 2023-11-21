عيّن الاتحاد الدولي للرياضات المائية، عضو الاتحاد الكويتي للألعاب المائية فيصل أبوالحسن، ضمن اللجنة الاستشارية التي تضم الخبراء في مجالاتهم المهنية.



وتسلم أبوالحسن صباح أمس، خطاب قبول الاتحاد الدولي للألعاب المائية تعيينه كأحدث عضو في اللجنة الاستشارية.



من جانبه، قال رئيس لجنة المستشارين في الاتحاد الدولي للألعاب المائية، المحامي كرستوفر بيرتون، إنه سعيد بانضمام أبوالحسن للجنة، مؤكدا ثقته الكبيرة في العضو الجديد، والذي سيكون إضافة لهم، ما سيطور من رؤيتهما المشتركة للاتحاد.



يذكر أن الاتحاد الدولي للألعاب المائية هو الجهة المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة المسابقات الرياضية المائية، ويقع مقره الرئيسي في لوزان سويسرا، وتأسس الاتحاد في عام 1908 تحت اسم فيينا، قبل أن يتم تغييره في شهر يناير الماضي إلى World Aquatics. ويشرف الاتحاد في الوقت الحالي على 6 رياضات مائية وهي السباحة والغطس والسباحة الفنية، وكرة الماء والسباحة في الماء المفتوحة والغطس العالي.