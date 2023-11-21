تقدم رئيس النادي الكويتي للهجن حسين مانع الدواس بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية وأسرة رياضة الآباء والأجداد بخالص الشكر والتقدير إلى ورثة المرحوم سلمان عبدالله الدبوس على دعمهم المستمر وسير أسرته على دعمه اللامحدود لسباقات النادي. كما قام بتكريم ورثة المرحوم سلمان الدبوس وشكرهم على دعمهم المتواصل للنادي من اجل المحافظة على التقدم والتطور الذي حققه النادي طوال مسيرته والنهوض برياضة الهجن. كما أعرب أمين السر العام ربيح العجمي عن سعادته وسعادة الجميع من ملاك الهجن والجماهير بالدعم اللامحدود الذي يقدمه ورثة المرحوم سلمان عبدالله الدبوس وحرصهم علي تكريم الفائزين. وقد شهد المهرجان العديد من المفاجآت، حيث اقتنص الذلول العابر ملك رابح الكباشي كأس المرحوم سلمان الدبوس لهذا الموسم بعد سباق مثير مع الهجن المشاركة.