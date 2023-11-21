بلغت صربيا نهائيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقررة في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها على الرغم من تعادلها مع ضيفتها بلغاريا 2-2 في ليسكوفاتش ضمن المجموعة السابعة، وذلك في أمسية تألق روميلو لوكاكو الذي قاد برباعيته بلجيكا لانتزاع صدارة المجموعة السادسة بالفوز على أذربيجان 5-0.



واحتلت صربيا المركز الثاني (14 نقطة) لترافق المجر متصدرة المجموعة، والتي كانت ضمنت تأهلها سابقا، قبل أن تختتم التصفيات بالفوز على ضيفتها مونتينيغرو 3-1، رافعة رصيدها إلى 18 نقطة في حين بقي رصيد المنتخب الخاسر عند 11 نقطة.



بالنسبة للمدرب دراغان ستويكوفيتش «أظهر اللاعبون ذهنية عدم الاستسلام، الإيمان بأنفسهم. إنه يوم كبير للكرة الصربية. صربيا أخيرا في كأس أوروبا. أهنئ الشبان الذين قاتلوا حتى النهاية وآمنوا. نحن سعداء وراضون». واحتفظت إسبانيا بصدارة المجموعة الأولى بعدما كانت ضامنة تأهلها بصحبة اسكتلندا، وذلك بتحقيقها فوزها الخامس والثلاثين في آخر 36 مباراة بيتية في التصفيات القارية (الاستثناء الوحيد في هذه السلسلة كان الخسارة أمام اليونان 0-1 في يونيو 2003)، وجاء على حساب ضيفتها جورجيا بـ 3 أهداف بالرأس للفرنسي المجنس حديثا روبان لو نورمان (4) وفيران توريس (55) وهدية من لوكا لوكوشفيلي (72 خطأ في مرماه) مقابل هدف لخفيتشا كفاراتسخيليا (10). وأنهت البرتغال المجموعة العاشرة بسجل مثالي بفوزها على ضيفتها أيسلندا 2-0، محققة انتصارها العاشر في 10 مباريات، حيث سجلت 36 هدفا (افضل هجوم في التصفيات) فيما لم يدخل شباكها سوى هدفين.



ويقام اليوم عدد من المباريات في التنصفيات، أبرزها رومانيا مع سويسرا وجبل طارق مع هولندا واليونان مع فرنسا.