تم الكشف مؤخرا عن نوعية من الألواح الشمسية العائمة التي تستطيع تتبع الضوء من أجل إنتاج المزيد من الطاقة.



وتقوم شركة «SolarisFloat» بتصميم وعرض هذه الألواح بطريقة مميزة، والتي لا تبقى ساكنة فوق سطح الماء فقط أثناء امتصاص أشعة الشمس، بل تتبعها أيضا، أسوة بزهور دوار الشمس.



وقال أنطونيو دوارتي المدير العام للشركة لـ «سي.ان.ان عربية» ان هذه الألواح الجديدة تتسم بالعديد من المميزات التي تساهم في الحفاظ على البيئة، وإنتاج طاقة نظيفة بكلفة غير مرتفعة.



وأضاف: ما يميزنا ألواحنا الشمسية عن نظيرتها التقليدية، انها قادرة على تتبع حركة الشمس طوال النهار من الشروق إلى الغروب من جانب واحد.