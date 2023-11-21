تجنبت نجمة البوب العالمية شاكيرا المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، اثر توصلها إلى تسوية اللحظة الأخيرة مع النيابة العامة في برشلونة تنص على تغريمها بأكثر من 7 ملايين يورو.



وعند وصولها إلى محكمة برشلونة صباح أمس، مرتدية زيا ورديا ونظارتين شمسيتين، أجابت الفنانة الكولومبية البالغة 46 عاما بـ «نعم» على رئيس المحكمة الذي سألها، في بداية الجلسة، إذا كانت تقر بذنبها وتقبل بالأحكام الصادرة في حقها.



وبعد فترة وجيزة من تركها المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافة، حكم على مغنية «واكا واكا» بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ، وخفف الحكم إلى عقوبة مالية وغرامة تزيد على 7.3 ملايين يورو، بما يعادل «50%» من مبلغ الاحتيال الضريبي، وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين.



وبذلك، أفلتت المغنية التي دفعت أيضا 17.2 مليون يورو لسلطات الضرائب في هذه القضية بهدف تسوية وضعها، من محاكمة طويلة كانت لتتكشف فيها تفاصيل كثيرة عن حياتها في عاصمة إقليم كاتالونيا، حيث عاشت لسنوات مع حبيبها السابق لاعب كرة القدم جيرار بيكيه قبل انفصالهما الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة العام الماضي.



وأكدت المغنية التي تعيش مع طفليها في ميامي منذ انفصالها عن بيكيه في بيان «كان أمامي خياران: الاستمرار في القتال حتى النهاية، وتعريض راحة بالي وبال طفلي للخطر والتوقف عن إنتاج الأغنيات والألبومات والجولات» أو «إغلاق هذا الفصل من حياتي وتركه خلفي».



ويتهم الادعاء شاكيرا بالتهرب من دفع ضرائب مرتبطة بدخلها وممتلكاتها في إسبانيا في أعوام 2012 و2013 و2014، رغم أنها كانت تعيش، بحسب قوله، أكثر من نصف العام في البلاد، وهو الحد الذي يعتبر الشخص عند بلوغه مقيما ضريبيا في البلاد. وقد طلب الادعاء الحكم عليها بالسجن 8 سنوات وشهرين وبغرامة مقدارها 23.8 مليون يورو.