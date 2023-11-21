أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية حصول الباحثة العلمية ومديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بالمعهد د.فتوح الرقم على جائزة «الخدمة العالمية المتميزة» من جمعية مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية نظير إسهاماتها العلمية والبحثية في مجال كفاءة الطاقة.



وقال «المعهد» في بيان صحافي إن د.الرقم حازت خلال مسيرتها العلمية، التي استمرت 20 عاما، العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية.



وأشار البيان إلى أنها ما زالت تقدم إسهامات بحثية مهمة لاستثمار مخرجات التكنولوجيا وتبني أحدث النظم والحلول التي تساعد على الاستجابة لمتطلبات المستقبل وحاجات الكويت.



وأضاف أن الباحثة أسهمت في العديد من المؤتمرات الدولية وترأست جلسات علمية فيها ونشرت عددا كبيرا من البحوث وأوراق العمل وحازت مؤلفاتها العلمية تقدير دوائر عالمية وساهمت جهودها في وضع الكويت في مكانة مميزة.



يذكر أنه تم اختيار د.فتوح الرقم في وقت سابق من قبل «جمعية مهندسي الطاقة» لترأس إحدى المجلات العلمية وتم انتخابها كذلك نائبا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وعضوا في المجلس التنفيذي وتوجت جهودها في الجمعية بانتخابها رئيسا للجمعية عام 2022 لتصبح بذلك أول امرأة عربية تنال هذه الثقة الدولية ورابع امرأة تتولى الرئاسة منذ إنشاء الجمعية في عام 1977.



وتضم جمعية مهندسي الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 18 ألف عضو من 100 دولة وتتولى العديد من الأعمال التي تعزز العمل من أجل التنمية المستدامة وتهتم بمجال هندسة الطاقة وإدارة الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة على نطاق دولي.