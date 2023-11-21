يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاؤها وعلى رأسها روسيا، فيما يعرف باسم أوپيك+، في فيينا بالنمسا في 26 نوفمبر الجاري لمناقشة سياسة الإنتاج المشتركة.



وفيما يلي حقائق أساسية عن أوپيك+ ودورها:



ما هي أوپيك وأوپيك+؟



أسست العراق وإيران والكويت والسعودية وفنزويلا منظمة أوپيك عام 1960 في بغداد بهدف تنسيق السياسات النفطية وضمان أسعار عادلة ومستقرة. وتضم الآن 13 دولة معظمها من الشرق الأوسط وأفريقيا وتنتج نحو 30% من النفط على مستوى العالم.



ويواجه نفوذ أوپيك بعض التحديات على مر السنين مما يؤدى في كثير من الأحيان إلى انقسامات داخلية، ويمكن أن يؤدي الاتجاه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري إلى تقليص هيمنتها في نهاية المطاف. وشكلت أوپيك ما يعرف بتحالف أوپيك+ مع عشر من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم من خارج المنظمة، ومنها روسيا، في نهاية عام 2016.



ويمثل إنتاج أوپيك+ نحو 40% من إنتاج النفط العالمي والهدف الرئيسي للتحالف هو تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية. وتقوده السعودية وروسيا وتنتج كل منهما نحو تسعة ملايين و9.5 مليون برميل على التوالي يوميا.



كيف تؤثر أوپيك على أسعار النفط العالمية؟



تشكل صادرات الدول الأعضاء في أوپيك زهاء 60% من تجارة النفط العالمية، وفي عام 2021، قدرت أوپيك أن الدول الأعضاء فيها تمتلك أكثر من 80% من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة.



وفي آخر اجتماع لأوپيك+ في يونيو، تعهدت السعودية بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا في يوليو لتكون الأكبر نسبة في خفض أشمل في تحالف أوپيك+ لتقييد الإمدادات حتى 2024 مع سعي التحالف لتعزيز أسعار النفط التي تتراجع، ومددت السعودية منذئذ خفضها الطوعي الإضافي حتى نهاية هذا العام.



كيف تؤثر قرارات أوپيك على الاقتصاد العالمي؟



كانت لبعض قرارات خفض الإنتاج آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي، فخلال حرب أكتوبر عام 1973، فرض الأعضاء العرب في أوپيك حظرا على شحنات النفط إلى الولايات المتحدة ردا على قرارها إعادة إمداد الجيش الإسرائيلي، وشمل القرار الدول الأخرى التي دعمت إسرائيل، كما أعلنت المنظمة تخفيضات في الإنتاج، وضغط الحظر على الاقتصاد الأميركي الذي كان يعاني بالفعل ويعتمد على النفط المستورد، وقفزت أسعار النفط مما تسبب في ارتفاع تكاليف الوقود بالنسبة للمستهلكين ونقص الوقود في الولايات المتحدة.



وخلال عمليات الإغلاق المتعلقة بجائحة كورونا في أنحاء العالم عام 2020، تراجعت أسعار النفط الخام، وعلى إثر ذلك، خفضت أوپيك+ إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعادل 10% تقريبا من الإنتاج العالمي، في مسعى لدعم الأسعار.



ما هي الدول الأعضاء في أوپيك؟



الدول الأعضاء الحالية في أوپيك هي: السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران والجزائر وأنغولا وليبيا ونيجيريا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وفنزويلا.



أما الدول المشاركة في تحالف أوپيك+ وليست من أعضاء أوپيك فهي روسيا وأذربيجان وكازاخستان والبحرين وبروناي وماليزيا والمكسيك وعمان وجنوب السودان والسودان.