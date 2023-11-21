بودي: سعداء بإطلاق الشركة الجديدة لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية للعملاء

مندني: «الخليج» يواصل تعزيز دوره بتنشيط سوق رأس المال المحلي وتوفير فرص استثمارية مميزة

جميع الخدمات الاستثمارية التي يقدمها «الخليج» ستنتقل تحت مظلة الذراع الاستثمارية الجديدة

انتقاء الكوادر البشرية وفق معايير قياسية.. ونسبة العمالة الوطنية بين الأعلى بقطاع الاستثمار



بعد حصوله على الموافقة النهائية من هيئة أسواق المال، يكون بنك الخليج قد استكمل جميع الموافقات الرقابية لإطلاق أعمال شركة الخليج كابيتال للاستثمار (شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة أوراق مالية)، لتكون ذراعا استثمارية مملوكة بالكامل من البنك، برأسمال 10 ملايين دينار.



وبعد موافقة بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، فقد حصل بنك الخليج على موافقة هيئة أسواق المال، لترخيص شركة الخليج كابيتال للاستثمار «انفست جي بي»، لممارسة أنشطة الأوراق المالية، المتمثلة في مدير محفظة استثمار، ومستشار استثمار، وأمين حفظ ومراقب استثمار، ومدير نظام استثمار جماعي، ووكيل اكتتاب، ووسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.



فريق عمل متميز



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي: «سعداء بإطلاق شركة الخليج للاستثمار انفست جي بي رسميا بعد استكمال جميع الموافقات الرقابية، لتباشر أعمالها في توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية، التي تلبي طموحات وتطلعات العملاء في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال فريق عمل متميز يتمتع بقدر عال من الخبرة والاحتراف».



وأشار إلى أن الشركة الجديدة ستباشر الأعمال في إدارة أصول يتجاوز حجمها مليار دينار (ما يعادل نحو 3.2 مليارات دولار)، لافتا إلى أن جميع الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها البنك ستنتقل تحت مظلة الذراع الاستثمارية الجديدة.



وعبر بودي عن شكره لجميع الجهات الرقابية على تعاونها في إنجاز الموافقات اللازمة لتدشين أعمال الشركة وهي: بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة.



تنشيط سوق رأس المال



من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج كابيتال للاستثمار (انفست جي بي) وليد خالد مندني: «يأتي تأسيس الشركة الجديدة ضمن مساعي بنك الخليج المتواصلة لتعزيز دوره المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وتوفير فرص استثمارية مميزة للعملاء، وزيادة قاعدة عملائه من المستثمرين، وتزويدهم بخيارات استثمارية مدروسة ومتنوعة تحقق لهم أعلى العوائد بأقل المخاطر».



وأشار إلى أن بنك الخليج حرص على انتقاء الكوادر البشرية في شركة الخليج للاستثمار بعناية فائقة، وفقا لمعايير قياسية، تضمن قدرة الشركة على المنافسة بكفاءة عالية محليا وإقليميا وعالميا، لافتا إلى أن نسبة الكوادر الوطنية في الشركة تتجاوز 70% مما يعد من أعلى معدلات التكويت في قطاع الاستثمار الكويتي، فيما تصل نسبة النساء من إجمالي موظفي الشركة إلى 40%، وذلك تطبيقا لاستراتيجية بنك الخليج التي تضع توطين الوظائف وتمكين المرأة في مقدمة ركائزها.



يذكر أن بنك الخليج يعد أحد البنوك الرائدة في الكويت، بإجمالي موجودات بلغت نحو 7 مليارات دينار، كما في نهاية سبتمبر 2023 ويحظى بتصنيفات مرموقة عند المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.



ويقدم بنك الخليج لعملائه حلولا استثمارية مبتكرة، منها خدمة «وايز» وهي المنصة الاستثمارية الرقمية الأولى في السوق الكويتي والتي توفر فرصا استثمارية متميزة للعملاء لبدء الاستثمار في الأسواق العالمية المختلفة، وبشكل يتيح للعميل إمكانية الوصول إليها بكل سهولة ومتابعة أداء استثماراته من أي مكان وفي أي وقت.

هاني العوضي رئيساً تنفيذياً لـ «إنفست جي بي»

في إطار سياسته لتعزيز المواهب الوطنية في المناصب القيادية، وافقت هيئة أسواق المال على تعيين هاني العوضي رئيسا تنفيذيا لشركة الخليج كابيتال للاستثمار «انفست جي بي»، علما أن العوضي يشغل حاليا منصب مدير عام الاستثمار في بنك الخليج، ويتمتع بخبرة تزيد على 20 عاما في مجال الاستثمار محليا ودوليا.

وقبل انضمامه إلى بنك الخليج، شغل العوضي منصب رئيس الصناديق المدارة والرئيس بالإنابة لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة الخليج للاستثمار (GIC)، حيث أدار الاستثمارات الدولية في صناديق التحوط والأسهم الخاصة، والعقارات، والبنية التحتية، وغيرها. كما شغل العوضي عدة مناصب قبل ذلك في مؤسسات وشركات كبرى محليا ودوليا.

ومن خلال معرفته الواسعة في إنشاء محفظة الاستثمارات البديلة وتنفيذها ومراقبتها، ساعد العوضي أيضا في إنشاء وصيانة أحد أكبر 3 برامج استثمارية لصناديق التحوط في المنطقة. محليا، شارك أيضا في الإدراج الناجح لشركة شمال الزور في بورصة الكويت.

ويشغل العوضي عدة مناصب في مجالس إدارات مختلفة، وهو حاصل على درجة البكالـــوريوس في إدارة الأعمال من كلية فرانك جي زارب للأعمـــال في جامعـــة هوفستـرا.





«إنفست جي بي».. في سطور



٭ 10 ملايين دينار حجم رأس المال.



٭ 3.2 مليارات دولار حجم الأصول المدارة.



٭ 70% نسبة العمالة الوطنية.



٭ 40% نسبة النساء من إجمالي الموظفين.





