الاتفاقيات تنظم أطر التعاون المشترك بالسوق المصري الذي يعد أحد أهم أهدافنا

الاتفاق الإطاري يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالقطاع الخاص وتصنيع السيارات



أعلنت شركة أولاد علي الغانم للسيارات (الغانم)، عن توقيع شركة (شركة جلوبال أوتو - مصر) الزميلة اتفاقا إطاريا مع حكومة جمهورية مصر العربية والمتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.



وفي هذا السياق شكر رئيس مجلس الإدارة في شركة جلوبل أوتو – مصر (شركة زميلة لشركة «الغانم»)، فهد علي الغانم الحكومة المصرية، ممثلة برئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، على اهتمامهم بتطوير عمل القطاع الخاص بصفة عامة وقطاع تصنيع السيارات بصفة خاصة، الأمر الذي يؤكد تطبيق الحكومة لرؤيتهم بدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.



وأعرب الغانم عن سعادته بتلك الاتفاقية، خصوصا ما سيترتب عليها من استفادة كبيرة للجانبين، متمنيا أن تسهم هذه المبادرة في زيادة قناعة المصانع العالمية بمثل هذه الأسواق التي باتت أكثر مرونة وجاذبة لرؤوس الأموال.



وقال الغانم في سياق تصريحات صحافية «هناك أهداف استراتيجية من تلك الاتفاقية، منها تطوير وتنمية قطاع السيارات في مصر، بالإضافة إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بما يحقق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) في جمهورية مصر العربية.



وأكد الغانم أن شركة جلوبل أوتو تأمل أن توفق باستغلال هذه الاتفاقية للتفاوض مع الشركات التي تمثلها في مصر لزيادة إنتاج سياراتها بمصر وتصديرها للخارج.



موافقات رئيسية



وأوضح الغانم أن الاتفاق ألزم الشركة الزميلة بقواعد وشروط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر دون قيد أو شرط، إلى جانب حصول الشركة الزميلة على موافقة وحدة صناعة السيارات «شركة تجميع معتمدة» وفقا لشروط وإجراءات محددة.



انفتاح السوق



وتابع الغانم أن مثل هذه الاتفاقيات تنظم أطر التعاون المشترك المستقبلي لمجموعة الغانم في السوق المصري الذي يعد أحد أهم أهدافها للمرحلة المقبلة مشيدا بالتطورات الواضحة التي يشهدها السوق هناك والمشهد الانفتاحي الذي يتوقع أن تكون له انعكاسات إيجابية كبيرة عن على المدى المنظور.



كذلك ألزم الاتفاق الإطاري الشركة الزميلة باستيفاء جميع المستندات اللازمة لاحتساب والاستفادة من منح الشركة حافز من قبل وحدة صناعة السيارات، أو صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.



اهتمام حكومي



وشهد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع الاتفاق فيما حضر التوقيع د.محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال أوتو» للسيارات، وعدد من مسؤولي الشركة.