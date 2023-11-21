تصنيف مجلة «ذي بانكر» يعد شهادة مهمة على نجاح الجهود لتعزيز مكانة «بيتك» الرائدة

«بيتك» يولي أهمية كبيرة لتدعيم حصته السوقية والتركيز على جودة الخدمة والاهتمام بالعميل

التصنيف يعكس قوة المركز المالي لـ «بيتك» والقدرة على مواصلة النمو والتميز في كل المستويات

نواصل النمو المتوازن بمخاطر مدروسة وأصول منتقاة والتركيز على النشاط المصرفي الأساسي





احتل بيت التمويل الكويتي «بيتك» المركز الأول محليا ضمن قائمة تصنيف مجموعة The Banker «ذي بانكر» العالمية لأفضل البنوك الإسلامية في العالم، مؤكدة أن «بيتك» يمثل حالة مستمرة من النمو والتطور، تقوم على قاعدة راسخة من المتانة المالية والأداء التشغيلي القوي والنمو في جميع المؤشرات، علاوة على ما يقدمه من حلول مبتكرة للمتطلبات والاحتياجات المالية والمصرفية للأفراد والشركات وفق الشريعة، وبأفضل المقاييس العالمية.



وتعليقا على هذا التصنيــف المستحـــق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف، عبدالوهاب عيسى الرشود، إن «بيتك» يعمل على الاستمرار في موقعه المتقدم كأفضل البنوك على كافة المستويات، وتعزيز ريادته المصرفية محليا وعالميا، مشيرا إلى عدد الجوائز التي حصل عليها مؤخرا من جهات وهيئات مالية عديدة معنية بنجاحاته وأسلوب عمله المتميز وتفرد أدائه وريادته بين البنوك الإسلامية، وكذلك إلى استمرار التصنيفات الإيجابية من وكالات التقييم العالمية الرئيسية، وثقة المساهمين والعملاء التي تعتبر أفضل وأهم الجوائز والتقديرات.



وأضاف أن «بيتك» يولي أهمية كبيرة لتدعيم حصته السوقية والتركيز على عوامل الجودة في الخدمة، والكفاءة في العنصر البشري، والاهتمام بالعميل وتعزيز منظومة خدماته ومنتجاته لتظل متنوعة وشاملة تحقق احتياجات العملاء ومتطلباتهم.



واعتبر الرشود أن هذه الشهادات العالمية رفيعة المستوى، خاصة من جهات لها مكانة متميزة مثل مجموعة «ذي بانكر» ذات الشهرة الواسعة في مجال تقدير التفوق والتميز، تمثل حافزا نحو مزيد من النجاح، والتطلع إلى مستويات أفضل تمكن من استقطاب شرائح جديدة من العملاء، وتقديم المزيد من الخـــدمات والمنتـــجات، بما يسهم في ترسيخ مكانة «بيتك»، والمحافظة على دوره في قيادة المنافسة.



وقال: «نواصل جهودنا نحو تحقيق نمو متوازن بمخاطر مدروسة وأصول منتقاة ذات جودة، مع التركيز على النشاط المصرفي الأساسي، ورفع وتيرة الأداء التشغيلي، والتركيز على التحول الرقمي والابتكار، بما يعزز دور بيتك المحوري في خدمة عملائه والاقتصاد الوطني، وقيادة «بيتك» لمسيرة التطوير في صناعة الصيرفة الإسلامية».



وضمن رؤية استشرافية لآفاق مستقبل العمل المصرفي، أكد الرشود على الاهتمام الكبير الذي يوليه «بيتك» لمواكبة التكنولوجيا المصرفية الحديثة والتي تشهد تطورا سريعا ومستمرا، مشددا على استمرار التركيز على التحول الرقمي وتحديث خدمات الـ mobile banking، وكذلك الخدمات الإلكترونية الأخرى وغيرها من الوسائل التي تربط العميل بالبنك على مدار الساعة، مشيرا إلى أن «بيتك» سيواصل التركيز على تعزيز أنشطته المصرفية، مع إطلاق باقة من الخدمات المميزة التي تمنح العميل قيمة مضافة، علاوة على عدد من المزايا لكل شريحة من العملاء، ما يرسخ جودة العلامة التجارية وتميزها.



وقالت المجلة المرموقة في مقدمتها عن تصنيف «بيتك» إنه جاء في المركز الأول على مستوى الكويت، بعد تحليل أدائه المالي السنوي وبناء على سمعته وإدارته الرشيدة، وبعد استقصاء آراء خبراء، أكدت استحقاق بيتك الصدارة بين البنوك الإسلامية في الكويت.



وتحظى مجلة «ذي بانكر» العالمية بمكانة متميزة على نطاق واسع وتعد واحدة من أهم المجلات الموثوقة في المجال المصرفي بالمنطقة، وهي تتبع أرقى المعايير الخاصة للعمل الصحافي في المجال المالي، كما اكتسبت شهرة واسعة وسمعة عريقة لما تتميز به من قدرة عالية على إعداد التقارير الدقيقة والشاملة والتحليل المعمق، فضلا عما تتمتع به من حرفية ونزاهة ومنهجية موضوعية، وتم إطلاق تصنيف The Banker لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية لأول مرة في عام 2006.