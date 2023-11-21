أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة للدفاع المدني، قامت بالتشغيل التجريبي الثاني لصافرات الإنذار في جميع محافظات البلاد اليوم عند الساعة العاشرة صباحاً، وذلك للوقوف على جاهزية الصافرات وتعريف الجميع بالنغمات الثلاث التي تطلقها عند الطوارئ، والإرشادات التي يجب على الجميع الالتزام بها.

وذكرت الإدارة أن النغمة (المتقطعة) تدل على قرب وقوع الخطر، أما النغمة الثانية (المموجة) والتي تدل إلى وقوع الخطر والنغمة الثالثة (المتصلة) وتدل على زوال الخطر، كما سيلي كل نغمة إطلاق الرسائل الصوتية التعريفية باللغتين العربية والانجليزية.

وللمزيد من المعلومات دعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إلى الاتصال على بدالة عمليات الدفاع المدني على الرقم التالي: 25379278.