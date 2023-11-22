دارين العلي

افتتحت مجموعة مراد يوسف بهبهاني للساعات الفاخرة بوتيك «جراند سيكو» للساعات اليابانية المتميزة كأول بوتيك لهذه العلامة التجارية في الشرق الاوسط في الأڤنيوز.

وحضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين في الشركة وأصحاب العلامة التجارية وعدد من المهتمين وهواة جمع الساعات الفاخرة.

وأكدت نائب الرئيس التنفيذي لجراند سيكو السيدة كاناجاوا ان اختيار شركتها لافتتاح اول فرع مستقل لها في الشرق الأوسط يعود لما تتمتع به الكويت على الرغم من صغر حجمها من مميزات خاصة في ظل وجود شريك قوي ومتمكن في السوق الكويتي مثل شركة مراد يوسف بهبهاني.

وفي لقاء مقتضب أجرته معها «الأنباء» تحدثت كاناجاوا عن تاريخ الساعات الخاصة بشركتها والمصممة من روح اليابان وفصولها الـ 4 والتي تقوم على حب الطبيعة وإظهار الخصائص اليابانية الفريدة، وفيما يلي نص الحوار:

بداية فلنتحدث عن تاريخ جراند سيكو وكيفية تصنيعها ومجموعاتها الفريدة وما الذي يميزها؟

٭ في عام 1960، كانت ولادة جراند سيكو بشعار صناعة أكثر الساعات فخامة في العالم، وفي عام 2010 تم إطلاق Seiko عالميا وفي عام 2017، أصبحت Grand Seiko شركة مستقلة أما عن تصنيع ومجموعات جراند سيكو وما يجعلها مميزة فكونها تعتمد على الإحساس الياباني الفريد بالجماليات، حيث تشتهر شركة Grand Seiko بطابعها الخاص المستمد من التراث الياباني في صناعة الساعات ذات الجودة العالية والمتجذرة بعمق في الإرث التاريخي لليابان وهذه الخصائص اليابانية الفريدة تظهر جليا في ساعاتنا، كما ان ساعاتنا تعبر عن احترامنا للوقت والطبيعة فهي مستوحاة من احترام اليابانيين للطبيعة وهو الأساس في صناعة ساعات سيكو.

وقد ركزنا ايضا في التصنيع على التفاعل المتناغم بين الضوء والظل، حيث عملنا على هذا التوافق باستخدام تقنيات تجعل من سطح مرآة الساعة متوافقا مع الهيكل بتقنية التلميع «Zaratsu»، ما يخلق بريقا جميلا ويضيء الساعة بأكملها.

لديكم رؤية مهمة لجعل الساعة «لامعة ومتينة» في الوقت نفسه اي إبراز الجمالية والشكل والأداء معا فكيف تحققون هذه الرؤية؟

٭ القيم الأساسية لشركة Grand Seiko هي الدقة والوضوح والمتانة والجمال وسهولة الاستخدام، كما ان السعي الحثيث لصناعة ساعات عالية الجودة كان ولايزال في قلب الشركة جراند سيكو، ونحن نتبع النهج الياباني في البحث المستمر عن الكمال وفي التصميم على استثمار الجهود المستمرة لإتقان العمل مهما كان صغيرا أو كبيرا وبالتالي ننجح في الوصول الى غاياتنا.

لماذا اخترتم الكويت لافتتاح أول فرع لعلامتكم جراند سيكو في الشرق الأوسط «momo brand boutique»؟

٭ نؤمن بأن هناك الكثير من خبراء الساعات في الكويت، كما أن الشعب الكويتي ذواق وهناك الكثير من محبي اقتناء الساعات الفاخرة ولديهم خبرات ومعارف في هذا المجال ونعتقد أن Grand Seiko تتمتع بإمكانات كبيرة في هذا السوق.

ماذا تتوقعون إذن من السوق الكويتي وما مدى معرفتكم بالعملاء في الكويت؟

٭ نحن نتوقع نجاحا كبيرا لساعاتنا هنا، فكما ذكرنا ندرك مدى اهتمام العملاء في الكويت باقتناء الساعات الفاخرة ولديهم معرفة غنية عنها وهناك فئة كبيرة من العملاء هنا من محبي الساعات المتميزة وبالتالي لدى جراند سيكو فرصة كبيرة في السوق الكويتي خصوصا في ظل تعاملنا مع شريك مميز مع مراد يوسف بهبهاني.

بعد الكويت، ما خطوتكم التالية في الشرق الأوسط وما خططكم لهذا السوق؟

٭ طبعا نحن نعمل على زيادة متاجر غراند سيكو ذات العلامة التجارية الأحادية في منطقة الشرق الأوسط. وطبعا نعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة عدا عن اننا نعمل مع سلاسل البيع بالتجزئة الفاخرة لتوسيع قنوات البيع في العديد من البلدان حاليا.