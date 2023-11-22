تقدم الاتحاد المجري لكرة القدم رسميا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بأوراق ترشحه لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2026 أو2027، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد جينو سيبوس.



أعلن سيبوس أن الاتحاد المجري أرسل بالفعل طلب لـ «يويفا» بشأن استضافة أحد هذين النهائيين على ملعب بوشكاش أرينا، أكبر ملاعب البلاد.



وتعد إيطاليا أحد الراغبين أيضا في استضافة نهائي دوري الأبطال في نفس الأعوام على ملعب سان سيرو.



وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المجري: «التاريخ المهم المقبل سيكون فبراير 2024، وسيقوم يويفا عقب مراجعة الطلب بتقديم تعليقات أو مقترحات بشأن هذا الطلب».



وأضاف: «يويفا ستعلن عن مقري استضافة نهائيي دوري الأبطال لعامي 2026 و2027 في مايو».



يذكر أن ملعب بوشكاش أرينا والذي يتسع لـ 67 ألف مشجع استضاف العديد من النهائيات، ومنها نهائي كأس السوبر الأوروبي 2020، الذي فاز به بايرن ميونيخ عقب تغلبه على إشبيلية.