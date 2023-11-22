الدوحة- فريد عبدالباقي



يفاضل نادي الوكرة القطري بين ثنائي الأهلي المصري أحمد عبدالقادر، والتونسي علي معلول، لضم أحدهما في سوق الانتقالات الشتوية يناير المقبل، ليكمل عقد المحترفين الأجانب، لاسيما أن المدافع البرازيلي لوكاس مينديز حصل على الجنسية القطرية، وانضم إلى قائمة المنتخب القطري للمرة الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي يخوض غمار التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.



ويمتلك الوكرة 6 لاعبين محترفين حاليا، وذلك بعد تسجيل لوكاس مينديز في خانة اللاعب المواطن بسجلات الاتحاد القطري، وهم: المصري حمدي فتحي، والجزائري محمد بن يطو، والأنغولي جاسينتو مووندو دالا، والأسترالي ترنت ساينسبري، والثنائي تحت سن 21 عاما وهما المغربي أيوب عسال، والأردني عمر صلاح، ويحق لنادي الوكرة تسجيل محترف سابع، بعد حصول لوكاس على الجنسية القطرية.



من جانب آخر، أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر البطولة الآسيوية التي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني، الذي يمر بأزمة حرجة تستوجب تقديم مختلف أنواع الدعم اللازم.



وأكد رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2023 الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، على أهمية التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والعون لهم.



وقال: في ظل الظروف الراهنة وما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاع صعبة اتخذنا القرار بتخصيص العوائد من مبيعات تذاكر كأس آسيا 2023 لدعم جهود الإغاثة، وذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين.



وأضاف أن هذه المبادرة تأتي لتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه رياضة كرة القدم في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومساهمتها الفاعلة خارج المستطيل الأخضر، وإيمانا بقوة كرة القدم وتأثيرها في المجتمعات، خاصة في أوقات الأزمات التي تشتد فيها الحاجة لتقديم المساعدة.



يذكر أن العوائد سيتم تخصيصها لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.