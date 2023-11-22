اعتذر سيرجينو ديست عن سلوكه خلال المباراة التي شهدت تأهل المنتخب الأميركي لكرة القدم إلى بطولة كوبا أميركا 2024 رغم هزيمته أمام منتخب ترينيداد وتوباغو 1-2.



وجاء ذلك بعد أن طرد ديست لاعب المنتخب الأميركي لحصوله على إنذارين خلال 30 ثانية من المباراة.



وقام ديست، المعار حاليا من برشلونة الإسباني إلى ايندهوفن، بركل الكرة بعيدا احتجاجا على قرار تحكيمي في الدقيقة 39 ليحصل على إنذار، ثم واصل التذمر ليحصل على الإنذار الثاني ويطرد.



وانتقد قائد المنتخب الأميركي تيم ريم زميله ديست، قائلا في تصريحات لموقع «غول.كوم»: «إنه افتقاد تام للاحترام للاعبين المتواجدين في الملعب، وللاعبين على مقعد البدلاء. هو افتقاد للاحترام للمباراة نفسها وللحكام».



واعتذر ديست عبر منشور بتطبيق «إنستغرام» عقب المباراة قائلا: «أود الاعتذار لزملائي ولمسؤولي المنتخب والجماهير وبلادي ككل على سلوكي غير المقبول والأناني وغير الناضج، لقذ خذلت فريقي! هو شيء يجب أن أتعلم منه، ولن يتكرر من جديد».



وحسم المنتخب الأميركي تأهله إلى كوبا أميركا رغم الهزيمة، حيث كان قد تغلب على ترينيداد وتوباغو 3-0 في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أمم الكونكاكاف، وبذلك يفوز بنتيجة إجمالية 4-2.



وتعد كوبا أميركا بطولة لمنتخبات أميركا الجنوبية، لكنها تشهد مشاركة منتخبات من خارج القارة.



وتستضيف الولايات المتحدة مسابقة كوبا أميركا 2024، لكن المنتخب الأميركي لم يتأهل إليها بشكل مباشر وإنما تأهل عبر فوزه على ترينيداد وتوباغو.



وقال منظمون إن النسخة 48 من مسابقة «كوبا أميركا» المقررة العام المقبل بمشاركة عشرة منتخبات من أميركا الجنوبية وستة من أميركا الشمالية ستبدأ في أتلانتا وتنتهي في ميامي.



وأعلن اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)، أن المباراة الافتتاحية المقررة في 20 يونيو ستقام على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، على أن تقام المباراة النهائية في 14 يوليو على ملعب هارد روك في ميامي غاردنز بولاية فلوريدا.