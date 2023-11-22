شاركت القوة البرية ممثلة بمجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات برئاسة العميد ركن يوسف العبيدان في مؤتمر دول الأطراف باتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المنعقد في جنيف، والذي يستمر حتى 24 الجاري بحضور أكثر من 300 مشارك من 80 دولة.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن وفد القوة البرية المشارك بالمؤتمر استعرض جهود هندسة القوة البرية والخبرات المكتسبة في مجال نزع الألغام والتخلص من الذخائر وأهمية تدارك المشاكل الإنسانية الخطيرة بسبب انتشار الذخائر بعد النزاعات المسلحة.



وأوضحت أن الوفد بحث آخر مستجدات الاتفاقية مع الوفود المشاركة في المؤتمر بغية التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحروب.