وزير الدفاع: أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات الداعمة لأواصر التعاون والتشاور والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

علاقات تاريخية عريقة وروابط أخوية متينة تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحريصون على تعزيزها وتطويرها على الأصعدة والمستويات كافة



بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان صاحب السمو شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد أمس الثلاثاء علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين لاسيما ما يتعلق بالجوانب الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها.



وقالت وزارة الدفاع في بيان إن اللقاء الذي جمع الوزيرين جاء على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة مسقط.



وأضاف البيان ان اللقاء استعرض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأشاد الشيخ أحمد الفهد بعمق العلاقات التاريخية العريقة والروابط الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهم على تعزيزها وتطويرها على الأصعدة والمستويات كافة.



وأكد أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات التي تدعم أواصر التعاون والتشاور والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. حضر اللقاء سفيرنا لدى سلطنة عمان د. محمد الهاجري.