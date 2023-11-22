الظروف الاستثنائية الطارئة إقليمياً ودولياً تدفع نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والعمل على تطوير التعاون العسكري المشترك بين دول المنطقة

خالص التهنئة والتبريكات لسلطنة عمان الشقيقة بذكرى العيد الوطني



شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد في أعمال اجتماع الدورة الـ 20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة.



هذا، وقد عقد الاجتماع برئاسة صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في سلطنة عمان وبمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، حيث ناقش الوزراء خلال اجتماعهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها توصيات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بالإضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقد أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع عن اعتزازه وتقديره للجهود الكبيرة وللمساعي الحثيثة التي يبذلها وزراء الدفاع في سبيل دعم أواصر التعاون والعمل الجماعي المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، والتي أثمرت بفضل الله عز وجل العديد من الإنجازات والنتائج الملموسة، كما أسهمت بترجمة التوجيهات السامية لقادة دول مجلس التعاون.



كما أوضح الشيخ أحمد الفهد أن الظروف الاستثنائية الطارئة على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات عسكرية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني بقطاع غزة على وجه الخصوص من عدوان همجي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أسفر عن وقوع العديد من المجازر المروعة بصفوف المدنيين العزل، وما ترتب على ذلك من تسارع في المواقف والأحداث، يدفع نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لمواجهة مختلف المواقف والمتغيرات، وذلك من خلال العمل على تطوير منظومة التعاون العسكري المشترك بين دول المنطقة، انطلاقا من يقيننا الراسخ وثقتنا الكبيرة بقدرات وكفاءة قواتنا المسلحة في تنفيذ مختلف الأدوار والمهام والواجبات الموكلة إليها.



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تطلع دولة الكويت الدائم إلى إنجاح أعمال مثل هذه الاجتماعات المباركة، والتي ترمي إلى تحقيق التعاون وتوحيد الأهداف والبرامج والخطط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنها تفسح المجال للتباحث والتشاور حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتدعم الجهود والمبادرات والتصورات التي تسهم في حفظ أمن واستقرار دول المنطقة.



وفي ختام مشاركته بأعمال الاجتماع تقدم الشيخ أحمد الفهد بخالص التهنئة والتبريكات لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى العيد الوطني الثالث والخمسين، متمنيا للسلطنة دوام التقدم والتطور والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، كما عبر الفهد عن شكره وتقديره لصاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع على ما لقيه والوفد المرافق له من حسن استقبال وكرم ضيافة، مقدرا الجهود المخلصة لسموه في الإعداد والترتيب لأعمال هذا الاجتماع، سائلا المولى عز وجل أن يديم على أوطاننا نعمة الأمن والأمان والرفعة والعزة، في ظل القيادة الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم وسدد على دروب الخير والعزة خطاهم.



هذا وقد عاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الى البلاد بعد المشاركة في أعمال اجتماع الدورة الـ 20 لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع دول التعاون في العاصمة العمانية مسقط.