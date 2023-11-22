قال رئيس مجلس إدارة جمعية الفحيحيل التعاونية خالد الحجيلان إن الجمعية خلال الآونة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا ومستمرة في تقدمها، حيث تسارعت وتيرة الإنجازات فيها بفضل الله تعالى ثم جهود مجلس الإدارة والكادر التنفيذي وثقة مساهمينا. وأضاف الحجيلان: حرصنا على حمل الأمانة ومتابعة المسيرة واستكمال الصورة المشرفة التي تتميز بها الجمعية، حيث إن مجلسنا يستقطع الكثير من الوقت للسعي إلى تميز الجمعية بخدماتها التي تقوم بتقديمها إلى المساهمين وأهالي المنطقة ونسعى دائما إلى تطوير المركز المالي وتحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء وتطوير الجوانب التسويقية واستثمار أموال الجمعية بالشكل الصحيح لتحتل جمعيتنا مكانة متميزة على خارطة الجمعيات التعاونية الزميلة بخدماتها ومهرجاناتها ذات الأسعار التنافسية والمخفضة، ونحرص على الإعلان عنها لكل المساهمين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيق الخاص بالجمعية واستمرارها طوال العام، ومن ضمن اهتماماتنا توفير احتياجات المساهمين وأهالي المنطقة من الخضار والفواكه بالتعاون مع شركات الخضار وبأقل الأسعار مع التميز بالجودة العالية.



وتابع: نسعى جاهدين لتنفيذ الخطط المستقبلية التي يتم وضعها من خلال الدراسة الوافية والعمل الجماعي والتعاون بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للوصول إلى الأهداف المنشودة من خلال تنفيذ تلك الخطط، وتضمنت جهود مجلس الإدارة السعي لإنجاز مشروعات لخدمة مصالح المساهمين وتحقق عائدات مالية تعود بالفائدة عليهم ومن أهمها: إعداد مهرجانات شهرية على مدار العام بالسوق المركزي والفروع على العديد من المنتجات التي تلبي احتياجات المساهمين وأهالي المنطقة، إضافة إلى اننا قمنا بتجديد وتطوير أرفف السوق المركزي، كما تم الانتهاء من تراخيص معظم محلات دكاكين سوق الضاحية ومحلات ميزان السوق المركزي الرئيسي، وبصدد طرحها لأنشطة تخدم المساهمين وأهالي المنطقة.



وذكر ان هناك مخاطبات متداولة بين الجمعية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لاستلام حديقة ق12 بمنطقة الفحيحيل وإدارتها وتطويرها لتظهر بمظهر حضاري متطور، وقيام الجمعية باستغلائها في عمل مهرجانات تسويقية وأنشطة تخدم المساهمين وأهالي المنطقة، كما تم الاتفاق مع بعض المحلات المستثمرة لدى الجمعية على عمل خصم لحاملي بطاقة العائلة.



وأشار إلى انه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لزراعة ممشى ق1 وبناء وتجهيز ملعب متعدد الأغراض وجار تنفيذ العمل في الوقت الحالي، كما حرص مجلس الإدارة على دعم الأنشطة والخدمات الاجتماعية للمساهمين وأن يولي اهتماما كبيرا في أبراز النشاط الاجتماعي بمختلف أوجه خدماته المتنوعة لخدمة المساهمين ومنها إطلاق الجميع بمسابقات رمضانية احتفاء بالشهر الكريم: مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم والمسابقة الثقافية ودورة كرة القدم، كما اهتم مجلس الإدارة بتزويد جميع مساجد المنطقة في العشر الأواخر من رمضان بالمواد اللازمة التي يحتاجها المصلون إضافة إلى توفير خدمة متنقلة لتقديم القهوة والعصير والماء لكل مساجد منطقة الفحيحيل.