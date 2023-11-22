عبدالله الراكان



برعاية وحضور رجل الأعمال عمر شرار العازمي انطلقت مساء أول من أمس أنشطة ملتقى «إنجازات كويتية شبابية» في نسخته الخامسة بالتعاون مع هيئة العامة للشباب ورعاية إعلامية من «الأنباء»، حيث شهد الملتقى تكريم نخبة من أبناء الكويت الذين تميزوا بإنجازاتهم في مختلف المحافل العربية والدولية.



وعلى هامش الملتقى، قال رئيس مبادرة «إنجازات كويتية» جمال العدواني إن الملتقى أطلق للمرة الأولى عام 2019 برعاية الهيئة العامة للشباب، وتبنى الإنجازات الكويتية التي رفعت اسم الكويت في المحافل الدولية، سواء كانت طبية أو علمية أو رياضية أو ثقافية، مؤكدا السعي لتحفيز الشباب لتقديم كل ما هو افضل للكويت.



وأضاف العدواني: تم اختيار جمعية الهلال الاحمر الكويتية كشخصية الملتقى هذا العام نظرا لدورها الواضح في إرسال المساعدات للمحاصرين في قطاع غزة بفلسطين، ونتعاون مع عدة جهات حكومية لترشيح مجموعة من الاسماء التي حققت إنجازات فعلية، وهي التي تضيف لنا كملتقى، مشيرا الى أن تكريم البطل الكويتي الرامي عبدالله الطرقي مفخرة لنا.



وذكر أن الملتقى تضمن أيضا حلقة نقاشية لشباب لديهم مشاريع متميزة وحققوا من خلالها انجازات كبيرة، وأدارها المذيع غني جمعة وتحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة سكبة محمد النجار، والمدير التنفيذي لشركة الدروازة طلال الشمري، والرئيس التنفيذي لشركة الدهان سمير الدهان.



بدوره، تمنى البطل الاولمبي عبدالله الطرقي من الشركات وأصحاب الأموال في الكويت القيام بالمبادرات ودعم الشباب خاصة في المجال الرياضي، للمساهمة في شغل أوقات فراغهم وإبعادهم عن السبيات، وخاصة إدمان المخدرات، متقدما بالشكر إلى الهيئة العامة للشباب وجمال العدواني على دعمهم لأصحاب الإنجازات الكويتية.