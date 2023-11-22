عاطف رمضان



وعد كل من وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي ومدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي ببحث مشكلة إصلاح مداخل ومخارج منطقة صباح الناصر ومعالجة الاماكن الحرجة التي تتجمع فيها مياه الامطار في المنطقة وذلك حسب اختصاص كل جهة.



جاء ذلك اثناء تواجدهما مع النائب فايز الجمهور وعدد من اهالي منطقة صباح الناصر بالقرب من مدخل ومخرج المنطقة عند الدائري السادس، حيث طالب النائب فايز الجمهور وكيل الاشغال بالتكليف عيد الرشيدي ومدير عام هيئة الطرق بالتكليف م.خالد العصيمي بضرورة التنسيق بين الوزارة والهيئة في موضوع فك التشابك او الاختصاص لمعالجة الحفر في مدخل ومخرج المنطقة من الدائري السادس وكذلك معالجة مشكلة تجمعات مياه الامطار، خاصة اننا في موسم الشتاء وان هناك معاناة من اهالي صباح الناصر من هذه المشكلات التي طال انتظارها.



ولفت الى ان مدخل ومخرج صباح الناصر من السادس يتضمن مدخل الاسعاف والمستشفى، مؤكدا ان هناك معاناة حقيقية من هذه المشكلات وان عامل الوقت مهم لأهالي المنطقة.