استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس الثلاثاء الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد، حيث تم مناقشة القضايا المتصلة بالتحول الرقمي، وتعزيز الشراكة بين الكويت العضو المؤسس في المنظمة وباقي أعضاء المنظمة، وأطر دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات.



وأشاد وزير الخارجية بجهود المنظمة في تعزيز التعاون الرقمي بين الوزارات والهيئات المعنية في الدول الشقيقة والصديقة، وتمكين جميع الدول الأعضاء من بناء اقتصادات رقمية وتوظيف التكنولوجيا، سعيا إلى مستقبل رقمي يخدم أهداف التنمية المستدامة.



من جهتها، ثمنت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي دور الكويت في دعم أعمال المنظمة، مشيدة بالتجربة المتميزة التي تمتلكها الكويت في مجال التحول الرقمي وجهودها الفاعلة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي، تحقيقا لمستقبل رقمي واعد للجميع يلبي التطلعات المرجوة.