3.68 تريليونات دولار قيمة مشاريع دول الخليج والمنطقة.. والسعودية في الصدارة بـ 1.7 مليار دولار



محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن سوق المشاريع في الكويت سجل في الفترة بين 13 أكتوبر و17 نوفمبر الجاري، نموا بمقدار 9.6 مليارات دولار أو نحو 5.7% مستمدا الدعم من عودة مؤسسة البترول الكويتية إلى إحياء دراسات الجدوى لمجمع بتروكيماويات الزور المخطط له بقيمة 10 مليارات دولار.



وقالت المجلة إن قيمة المؤشر الكويتي وصلت إلى 179 مليار دولار ليحل بذلك في المركز الخامس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وفي المركز السابع على مستوى منطقة الخليج الأوسع نطاقا التي تضم كلا من العراق وإيران.



وأشارت المجلة إلى أن المملكة العربية السعودية جاءت في المركز الأول بقيمة مشروعات 1.765 تريليون دولار، حيث استمد النمو في المشاريع السعودية زخمه من وفرة المشاريع النشطة والمراجعة التصاعدية لميزانيات المشاريع القائمة، وحلت الإمارات في المركز الثاني حيث بلغت قيمة المشروعات لديها 653 مليار دولار وتمكنت من إضافة ما قيمته 13.2 مليار دولار من المشاريع وبارتفاع بنسبة 2.1%. أما قطر ورغم أنها حلت في المركز الثالث بمشاريع بلغت قيمتها 217 مليار دولار، إلا ان سوق مشاريعها سجلت تراجعا بقيمة 900 مليون دولار أو بنسبة 0.4%. وتلتها عمان في المركز الرابع بمشاريع قيمتها 207 مليارات دولار، حيث أضافت ما قيمته 3.7 مليارات دولار أو 1.8%، ثم الكويت في المركز الخامس وأخيرا البحرين التي بلغت قيمة المشاريع لديها 72 مليار دولار مستفيدة من مضاعفة الجهود في اتجاه النمو القوي لمشاريع المرافق، ودراستها لمشروع الدر 3 المستقل للمياه والطاقة بقيمة 1.5 مليار دولار، في حين سجل سوق المشاريع فيها نموا بنسبة 2.1%.



وعلى صعيد مؤشر دول مجلس التعاون الخليجي فقد بلغت قيمة المشاريع 3.093 تريليونات دولار، حيث واصل مؤشر المشاريع الخليجية نموه للشهر التاسع على التوالي مرتفعا بنسبة 2.4% أو بما قيمته 85.5 مليار دولار.



وعلى مستوى مؤشر دول الخليج الأوسع نطاقا، وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، فقد سجلت قيمة المشاريع 3.681 تريليونات دولار، بفضل إضافة قيمة مؤشر مشاريع العراق التي بلغت 323 مليار دولار والتي اشتملت على إضافة مليار دولار أو 0.3% على قيمة المشاريع، في حين انخفض سوق المشاريع في إيران عندما بلغ 265 مليار دولار وبذلك خسر 500 مليون دولار أو 0.3% من القيمة.