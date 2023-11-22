ثروة الوطن الحقيقية تكمن في أبنائه شباباً وشابات وهم العقول النيّرة والسواعد الفتية والركائز القوية للنهوض بالوطن وتحقيق مزيد من الطموحات والغايات

نحتفي بكوكبة من أبنائنا الرياضيين رفعوا راية الكويت عالية في المحفل الرياضي الدولي وتزينت أعناقهم بأرفع الميداليات لتحقيقهم مراكز متقدمة في هذه البطولة

فخورون بالابن اللاعب فيصل الراجحي وما تحلى به من تحدٍ وإرادة.. وستظل رسالتنا لكم بذل المزيد من الجهود وعدم التوقف عند حد معين من تحقيق الأهداف والإنجازات

رسالتنا للمعنيين بالرياضة الاستمرار في أداء مهامهم بإخلاص وحسن التخطيط والمتابعة للنهوض بالرياضة الكويتية في جميع مجالاتها وخالص شكرنا لكل من قدم الدعم لأبطالنا



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد، حيث قدموا لسموه ابنته وأبناءه اللاعبين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 التي أقيمت بمدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية الصديقة.



وقد ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة هذا نصها:



«بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب،



مدير عام الهيئة العامة للرياضة،



رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية،



ابنتي وأبنائي اللاعبين، الحضور الكريم،



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،



في بداية لقائنا يسعدنا أن نرحب بكم جميعا وننقل لكم تحيات وتبريكات صاحب المقام السامي قائدنا ووالدنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولكم بالغ تقديرنا وتهانينا لما قدمه أبناؤنا الرياضيون المشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية التاسعة عشرة التي أقيمت في جمهورية الصين الشعبية وتوج بتحقيق الإنجازات وحصد الميداليات.



الحضور الكريم،



لقد أكدنا أن ثروة الوطن الحقيقية تكمن في أبنائه شبابا وشابات وأنهم العقول النيرة والسواعد الفتية والركائز القوية التي ينهض بها وطننا العزيز ويحقق مزيدا من الطموحات والغايات.



وها نحن اليوم نحتفي بهذه الكوكبة من أبنائنا الرياضيين الذين رفعوا راية الكويت عالية في هذا المحفل الرياضي الدولي وتزينت أعناقهم بأرفع الميداليات لتحقيقهم مراكز متقدمة في هذه البطولة.



ابنتي وأبنائي اللاعبين،



إن ما أسعدنا في مشاركتكم المثمرة في دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية التاسعة عشرة أداؤكم المتميز الذي عكس الصورة الحضارية المشرفة للرياضة الكويتية وما تحليتم به من عزيمة وإصرار وروح رياضية تنافسية ومهارات عالية، فخورون بالابن اللاعب فيصل الراجحي وما تحلى به من تحد وإرادة.. وستظل رسالتنا لكم بذل المزيد من الجهود وعدم التوقف عند حد معين من تحقيق الأهداف والإنجازات.



الحضور الكريم،



خالص شكرنا وعظيم تقديرنا لكل من قدم لأبطالنا الرياضيين الدعم والمساندة وهيأ لهم الظروف والأجواء المناسبة مما كان له بالغ الأثر في وصولهم إلى مراكز متقدمة، شاكرين بعض جهات القطاع الخاص التي دعمت هؤلاء الرياضيين وكرمتهم، مثمنين هذه المبادرة الطيبة، متطلعين إلى أن يحذو الجميع حذوهم ويعزز القطاع الخاص دوره في دعم الرياضيين وأبناء الكويت المتميزين.. ورسالتنا للمعنيين بالرياضة في وطننا الحبيب الاستمرار في أداء مهامكم بإخلاص وحسن التخطيط والمتابعة للنهوض بالرياضة الكويتية في جميع مجالاتها.



وختاما،



ندعو الله تعالى أن يديم على أبناء كويتنا الغالية التألق والتميز وأن يعلي بهم شأن وطننا العزيز لتظل رايته خفاقة في جميع المحافل الإقليمية والدولية في ظل القيادة الحكيمة والرؤية المستنيرة لقائدنا ووالدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله وأمد في عمره ورعاه).



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



وقد أشاد سموه، حفظه الله، بهذه الإنجازات الرياضية المشرفة التي حققها أبناؤه اللاعبون ليمثلوا مصدر فخر واعتزاز بإثباتهم قدرة الشباب الرياضي الكويتي بتحدي جميع الصعاب بعدها تم التقاط صورة تذكارية بهذه المناسبة.



حضر اللقاء كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.



ولي العهد هنأ رئيس الأرجنتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية



بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى خافيير ميليي الرئيس المنتخب لجمهورية الأرجنتين الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الأرجنتين الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.