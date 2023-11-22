قالت الهيئة العامة للشباب إنها ستقيم أنشطة متنوعة في معرض الكويت الدولي الـ 46 للكتاب الذي ينطلق اليوم في أرض المعارض بمنطقة مشرف طوال أيامه التي تستمر حتى الثاني من ديسمبر في عدة مجالات ثقافية واجتماعية وعلمية تلقى اهتماما شبابيا.



وقالت المتحدثة باسم الهيئة أسرار الأنصاري لـ «كونا» إن تلك الأنشطة تعطي مساحة تفاعلية ثقافية لفئتي النشء والشباب، مشيرة أيضا إلى تنظيم محاضرات وجلسات حوارية وورش بمشاركة نخبة من الشباب المتميزين.



وذكرت الأنصاري أن من أبرز هذه الأنشطة عقد حلقات نقاشية عن مواضيع ثقافية مثل القصص المصورة ومسرح الدمى وسرد القصة واكتشاف المسرح لأول مرة، إضافة إلى استضافة كتاب وروائيين كبار عبر جلسات نقاشية مع الشباب، فضلا عن إقامة فعاليات خاصة بالأطفال والعديد من اللقاءات مع الشباب الكويتي المهتم بالثقافة.



وبينت أن مشاركة الهيئة تنطلق من أن المعرض يشكل ميدانا مهما لتبادل الأفكار والخبرات مع الشباب، وتمثل فرصة لهم لاستكشاف آفاق جديدة من الفكر والإبداع وتسهم في تنمية الوعي الثقافي وتشجع على القراءة والتعلم المستمر وهذه الجهود أمر مهم لدعم وتمكين الشباب، مؤكدة أن هذه الخطوة تجسد دعم الهيئة للمشاريع الثقافية في البلاد، إذ ترعى حاليا مبادرة أكاديمية الأدب التي تقيمها رابطة الأدباء الكويتيين حيث تقدم عددا من الدورات والورش التدريبية في مختلف فنون الأدب بهدف صقل المواهب الشبابية في مجال الكتابة الإبداعية.



وأوضحت أن الهيئة تتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لإقامة أنشطة مميزة تسهم في توفير مساحات ابداعية للشباب بمختلف المجالات، داعية إياهم الى زيارة جناح الهيئة في صالة رقم 7 والمشاركة بهذه الفعاليات المتنوعة.



وأشادت بتعاون المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع الهيئة في هذا الصدد، مهنئة هذا الصرح الثقافي الكبير بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، والذي كان له دور رائد في تعزيز الثقافة والفنون، وعمل على إثراء الحركة الثقافية والفنية بالبلاد.