ادانا الناصر: نهدف إلى إنشاء منصة تكنولوجيا إعلامية يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً

الجمع بين OSN+ و«أنغامي» سيؤدي لإنشاء أكبر منصة للبث عبر الإنترنت في المنطقة

جو كوكباني: نشهد اليوم محطة رئيسية برحلة «OSN».. ونواصل تطوير البث الخاص بنا



إيلي حبيب: الخطوة قفزة نوعية لإعادة ابتكار مجال الترفيه وتوفير أحدث التقنيات التكنولوجية



أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن توصل شركة «OSN» التابعة لها إلى اتفاق يقضي باندماج منصتها الرائدة في مجال البث الترفيهي «OSN+» مع شركة «أنغامي»، منصة بث الموسيقى والترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذا الاندماج سيوفر للمستهلكين في المنطقة وللمرة الأولى فرصة التمتع بميزات غير مسبوقة عبر منصة واحدة تجمع أفضل وأحدث الأفلام الروائية والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى العربية والأجنبية وفقرات البودكاست وغيرها الكثير، وذلك عبر تقديم تجربة استخدام سهلة.



وستجمع المنصة، المدعومة باستثمار 50 مليون دولار (15.4 مليون دينار) من OSN في أنغامي، أكثر من 120 مليون مستخدم مسجل، و2.5 مليون مشترك، مع إيرادات بقيمة 100 مليون دولار (31 مليون دينار) عند الإغلاق، لتصبح أنغامي (والتي ستبقى مدرجة في بورصة ناسداك الأميركية تحت رمز NASDAQ: ANGH) واحدة من أكبر منصات البث بالمنطقة. وتوفر أنغامي مكتبة غنية تضم أكثر من 100 مليون أغنية وبودكاست، مع إنتاجات حصرية من فنانين بارزين مثل عمرو دياب. بدورها فإن OSN+ لديها 18 ألف ساعة من المحتوى الترفيهي وشراكات حصرية مـــــع HBO وNBC Universal



وParamount واستوديوهات عربية وتركية رائدة. وتلتزم الشركة الجديدة بتقديم منتج متكامل يوفر محتوى استثنائيا يتناسب مع احتياجات مستخدمي المنطقة، نظرا لقوة العلامتين التجاريتين، ستستفيد الشركة من البنية التحتية التكنولوجية لأنغامي، بالإضافة إلى مكتبة المحتوى المميزة والحصرية من «OSN+» لتوفير تجربة مستخدم سلسة ومنتج مطور ومبتكر مدعم بالذكاء الاصطناعي يركز على التخصيص عبر توصية واقتراح المحتوى بناء على تفضيلات المستخدمين.



وبمناسبة الإعلان عن هذه الصفقة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع ورئيسة مجلس إدارة OSN الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «يتمثل أحد أهداف استراتيجية شركة مشاريع الكويت في تحقيق تحول رقمي عبر شركاتها بغرض الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير الخدمات والمنتجات. بناء على ذلك فقد ركزنا على تعزيز وتنمية قطاع البث عبر الإنترنت في OSN من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا والتسويق الرقمي وتنويع المحتوى». وأوضحت أن الجمع بين OSN+ وأنغامي سيؤدي لإنشاء أكبر منصة للبث عبر الإنترنت في المنطقة وكذلك شركة تكنولوجيا إعلامية يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دورا محوريا في نمو هذا المشروع. ومن خلال تقديم المحتوى المتميز والموسيقى والترفيه في تطبيق واحد، فإن التكنولوجيا الإعلامية ستوفر لنا فرصة التوسع في قطاعات أخرى بناء على الاحتياجات المتوقعة لعملائنا. إننا نؤمن بشدة بأن هذا المشروع سيلعب دورا مهما في أسلوب وعادات استخدام المستهلكين لوسائل الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في OSN جو كوكباني: «نشهد اليوم محطة رئيسية في رحلة OSN ونحن نواصل تطوير أعمال البث الخاصة بنا. إن الدمج بين محتوى OSN+ وتكنولوجيا أنغامي يتيح لنا تقديم أفضل ما في عالم الترفيه في مكان واحد لعملائنا، مما يضمن التطور المستمر لعروضنا لتلبية احتياجاتهم. إننا على ثقة من أن هذا التطوير سيؤدي إلى تغيير وجه البث عبر الإنترنت في المنطقة، وذلك بفضل الفهم العميق للسوق المحلي الذي تتمتع به هاتان العلامتان التجاريتان». بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المقبل لشركة أنغامي إيلي حبيب: «تعد هذه الخطوة قفزة نوعية نحو إعادة ابتكار مجال الترفيه. من خلال توفير أحدث التقنيات والخبرات التكنولوجية، نساهم اليوم بخلق نظام بث شامل ومتكامل. هدفنا هو أن نصبح عنصرا استراتيجيا بارزا في عالم الترفيه لمستخدمينا من خلال تقديم مزيج يجمع بين الموسيقى وبث الفيديو بشكل متنوع وديناميكي يعكس هوية جمهورنا».



الصفقة مشروطة بالحصول على الموافقات الرقابية والتنظيمية لسياسة مكافحة الاحتكار اللازمة، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الدمج في أوائل عام 2024. ستمتلك مجموعة OSN حصة الأغلبية في أنغامي، بينما ستتواصل أنشطة OSNtv بشكل منفصل مع جو كوكباني كرئيس تنفيذي.