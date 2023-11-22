أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إدارة المرافق العمومية م.صالح العثمان عن تأجير أغلب المحلات التجارية الخاصة بالمدينة العمالية للعمالة الوافدة في منطقة الشدادية، وذلك بعد تنفيذ وتأجير المجمعين والتي تبلغ مساحة كل مجمع 1375 مترا مربعا، وذلك بالموعد المحدد، وفقا لخطة معتمدة واضحة المعالم.



وقد تم تأجير أغلب المحلات في المجمعين حيث إن كل مجمع يحتوي على 15 محلا تتوزع فيه جميع الأنشطة من مطاعم وسوق مركزي ومصبغة وصيدلية ومخبز وحلاق ومحل إكسسوارات كهربائية وأجهزة هواتف، إضافة إلى أنشطة أخرى.



وأشار العثمان إلى أن أكثرية المحلات تم التعاقد عليها ويتبقى عدد محدود من المحلات سيتم الانتهاء من التعاقد عليها خلال الشهر الجاري، وسيتم الافتتاح الرسمي للمحلات التجارية في بداية يناير المقبل. جدير بالذكر ان بعد القيام بتأجير كل المحلات ستتحول المدينة العمالية، التي تستوعب 8400 عامل إلى مدينة متكاملة تتوافر فيها جميع المرافق الحيوية والبنية التحتية اللازمة.



وأوضح العثمان أن الشركة تسير بخطة مسلحة برؤية واضحة مبنية على تنفيذ الخطط الاستراتيجية لمجلس الإدارة.