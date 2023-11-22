عبدالحميد الخطيب



أعلنت إدارة مهرجان «وشوشة» للأفضل 2023، والذي سيقام في القاهرة مطلع ديسمبر المقبل، عن أسماء المكرمين، وبناء على تصويت الجمهور الخليجي والعربي تم اختيار الفنان بدر الشعيبي «أفضل مطرب خليجي شاب»، والفنان خالد المظفر «أفضل ممثل خليجي شاب» والمنتج حسين موسى «أفضل منظم حفلات في الخليج».



وفي السياق ذاته، كشفت الصفحة الرسمية للمهرجان في «إنستغرام» عن أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، فازا بجائزتي «أفضل ممثلة وممثل» بالدراما، وذلك بعد نجاح مسلسلهما «ضرب نار» الذي عرض في رمضان الماضي، ومحمد سامي «افضل مخرج» وكريم عبدالعزيز «افضل ممثل سينمائي» وعمرو أديب «أفضل مذيع»، وجوائز أخرى للعديد من الفنانين والرياضين وصُناع المحتوى.



ومن المقرر إقامة حفل التكريم وتوزيع الجوائز في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة في حفل ضخم سيشهد حضورا كبيرا لمشاهير الفن والمجتمع على مستوى الوطن العربي، وسيتم نقله على القنوات الفضائية.