القاهرة - خلود أبوالمجد



أعلنت الفنانة نجلاء بدر عن تعرضها لإصابة خطرة في قدمها بعد انتهائها من تصوير مسلسلها «صوت وصورة». وقالت: «أصبت بالتهاب في وتر أكيليس، ومش عارفة أمشي، وبدأت جلسات العلاج الطبيعي أمس».



وأضافت نجلاء في تصريحات صحافية: «مش عارفة أقف على كعبي خالص، بسبب الوقوف لمدة طويلة خلال تصوير مسلسل»صوت وصورة».



وكانت بدر قد كشفت عن رأيها في الذكاء الاصطناعي، وأوضحت: «الذكاء الاصطناعي خطر لازم يقنن ويوضع له قانون لأن أي حد ممكن يرتكب جريمة أو يجد نفسه في وضع مشين أو تصور وأنا مش حباه ورفضاه وخايفة منه».