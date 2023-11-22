دخلت النيجيرية هيلين ويليامز موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بعد أن تمكنت من صنع أطول شعر مستعار في العالم.



وبلغ طول الشعر المستعار الذي صنعته ويليامز 350 مترا، واستغرق صنعه 11 يوما، واستخدم لصناعته ألف خصلة شعر خاصة، و12 علبة مثبت شعر، و6.3 آلاف دبوس شعر، و35 أنبوبا من الغراء اللاصق.



ونقل موقع «روسيا اليوم» الإخباري عن موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية قولها إن صاحبة هذا الإنجاز تعمل صانعة للشعر المستعار منذ 8 سنوات، وتصنع ما بين 50 و300 باروكة أسبوعيا، وتنقل خبراتها لطلابها الذين تعلمهم هذه المهنة.