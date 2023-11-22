بعد الكثير من الشائعات والتكهنات حول علاقتها بالوكيل الرياضي الأميركي ريتش بول، أكدت المغنية الإنجليزية أديل البالغة من العمر 35 عاما بشكل رسمي زواجها من ريتش بول، وذلك بشكل مفاجئ خلال تصريحات أدلت بها في برنامج «شاتي مان». وأكدت أديل أنها أقامت حفل زفافها في جزيرة كابري الإيطالية. ووفقا لصحيفة ديلي ميل فإن أديل حضرت مع ريتش بول (41 عاما) عرضا كوميديا لـ «آلان كار» في لوس أنجيليس، وسأل آلان إذا كان أي شخص قد تزوج مؤخرا، وصرخت أديل قائلة: «لقد تزوجت».



من جهته، قال ريتش خلال لقاء تلفزيوني إنه سعيد جدا مع أديل. وكانت أديل قد أثارت الشكوك بشأن زواجها مؤخرا خلال حفل لها في لاس فيغاس أشارت فيها إلى ريتش بول بكلمة «زوجي» أمام الجمهور. يذكر أن النجمة أديل كانت متزوجة من سيمون كونيكي، وأنجبت منه ابنها الوحيد أنجيلو.