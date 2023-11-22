طرحت رسالة كتبها نابليون الأول في سبتمبر 1812 من موسكو، للبيع بسعر 55 ألف دولار ضمن مزاد في الولايات المتحدة، وسط اهتمام متواصل بمقتنيات الإمبراطور الفرنسي قبل بدء عرض فيلم عنه للمخرج ريدلي سكوت.



وكتب نابليون في هذه الوثيقة التاريخية التي وقعها بتاريخ 18 سبتمبر 1812 من موسكو في خضم حملته على روسيا «لقد اجتزت اليوم الأحياء الرئيسية. كانت مدينة مذهلة. أقول كانت لأن النيران دمرت أكثر من نصفها».



ويعرض هذه الرسالة التي ثبت أن نابليون كتبها على غرار عشر رسائل أخرى، للبيع عبر الانترنت منذ الأسبوع الفائت التاجر المتخصص في هذا النوع من الوثائق نايثن راب، صاحب «راب كولكشن» في فيلادلفيا، مهد الثورة والديموقراطية في أميركا خلال نهاية القرن الثامن عشر.



وعبر اتصال هاتفي، قال نايثن راب الذي تشارك مع وكالة فرانس برس صور المخطوطات الـ 11 التي كتبت بين 23 اكتوبر 1793، أي قبل انقلاب بونابارت واستحالته امبراطورا، و21 يناير 1814، إن «هذه الرسالة المكتوبة من موسكو نادرة جدا، وهي ببساطة استثنائية».



وأشار راب إلى أن السعر التقديري لكل رسالة يراوح بين 5 و75 ألف دولار من دون الرسوم والعمولات والضرائب. أما الرسالة التي يعود تاريخها إلى 18 سبتمبر 1812، أي قبل أربعة أيام على غزو موسكو، فمعروضة بـ 55 ألف دولار.