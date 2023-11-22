إيقاف 49 ملف شركة من قبل «القوى العاملة» لتواجد عمالتها في مساكن مخالفة

580 بلاغاً وشكوى تلقتها جميع الفرق الميدانية في بلديات المحافظات



بداح العنزي



أعدت البلدية تقريرا تفصيليا بإنجازات لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 يونيو الماضي.



وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس في كتابه الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ان إجمالي عدد العقارات التي رصدتها البلدية وتم قطع التيار الكهربائي عنها خلال الفترة المذكورة في جميع المحافظات بلغ 415 عقارا



وقال م.الدبوس في التقرير: بالإشارة الى ما جاء بكتاب نائب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي في 31/10/2023، وإلى ما نصت عليه المادة التاسعة في القرار الوزاري رقم 128 لسنة 2023 المؤرخ 16/4/2023 بتشكيل لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي «ترفع اللجنة تقارير دورية تتضمن ما تنجزه من أعمال وتوصيات لوزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ اللازم بشأنها»، لذا نرفع لكم تقريرا تفصيليا بإنجازات اللجنة، حيث باشرت اللجنة أعمالها فور صدور القرار الوزاري رقم 128 لسنة 2023 المؤرخ 16/4/2023 بتشكيل لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، وتم عقد اجتماع تنسيقي ابتداء بين ممثلي البلدية من أعضاء اللجنة بتاريخ 26/4/2023 لتوحيد الإجراءات المتبعة لمتابعة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي في جميع أفرع البلدية بالمحافظات تنفيذا للقرار الوزاري رقم 128 لسنة 2023 المتخذ بتاريخ 16/4/2023، ودراسة أفضل السبل والحلول الكفيلة بإنجاز مهام العمل الموكلة للجنة، ليكون الاجتماع تمهيدا لما يتم عرضه على اجتماع لجنة متابعة ظاهرة العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي بتشكيلها الكامل. كما تم استعراض الآلية المتبعة لقطع التيار الكهربائي عن العقارات التي يشغلها العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي، والمعوقات والصعوبات التي تواجه الجهــاز التنفيذي بالبلدية لتنفيذ مهامه المتعلقة بذلك.



وعقب ذلك تم عقد الاجتماع الأول للجنة بتاريخ 31/5/2023، وتم عقد الاجتماع الثاني لها بتاريخ 26/7/2023، كما تم عقد الاجتماع الثالث بتاريخ 23/10/2023، حيث آثرت اللجنة أن يكون إنجازها ميدانيا على أرض الواقع لا أن يقتصر على عقد اجتماعات مكتبية، وأن تكون الاجتماعات لبحث الصعوبات والمشاكل التي تواجه أعضاء اللجنة وإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع كل الجهات أعضاء اللجنة، وبحث إنجازات جميع الفرق الميدانية على أرض الواقع.



وذكر ان إنجازات الهيئة العامة للبيئة خلال الفترة المذكورة بلغت تحرير 23 مخالفة في جميع المحافظات، كما قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف 49 ملف شركة تم رصد عمالتها بهذه المساكن المخالفة.



وبين م.الدبوس ان عدد البلاغات والشكاوى التي تلقتها اللجنة بلغت 580 بلاغا في جميع المحافظات.