بشرى شعبان



كشف مصدر في وزارة الشؤون لـ «الأنباء» أنه وفق الخطة الموضوعة من قبل إدارة رعاية الاحداث كان من المتوقع ان يتم نقل جميع النزلاء والأقسام تباعا وبصفة أسبوعية منذ منتصف الشهر الماضي، على أن يتم الانتهاء من ذلك وبدء التشغيل الفعلي للمجمع الجديد خلال ديسمبر المقبل على أقصى تقدير، غير أن عدم معالجة ملاحظات الوزارة أجل الانتقال وفق الجدول المعتمد، ومن المتوقع أن يتم خلال الربع الأول من 2024.



وأشار المصدر إلى أن الوزارة، ممثلة في إدارة رعاية الأحدث، أجلت عملية نقل النزلاء وجميع أقسامها من مجمع دور الرعاية الاجتماعية في الصليبخات إلى مبناهم الجديد الكائن بالصليبية، والذي افتتحه الوزير الشهر الماضي، بسبب وجود بعض المشكلات الفنية منها ضعف تدفق المياه إلى المجمع الجديد، إضافة إلى وجود بعض الملاحظات الأخرى التي لم تنجزها وزارة الأشغال حتى الآن.



تجدر الاشارة إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 56100 متر مربع، 35 ألفا منها إنشاءات بتكلفة إجمالية بلغت مع إضافة بعض الأوامر التغييرية على القيمة الأصلية، 18 مليون دينار، حيث يتكون من 8 مبان هي: الإدارة المركزية ومبنى المسجد وصالة الألعاب الرياضية، فضلا عن مباني دور الرعاية الاجتماعية، وتقويم السلوك، والورش المهنية، إلى جانب مبنيي المدرسة والعيادة.