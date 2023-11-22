هادي العنزي



دعت اللجنة الأولمبية الكويتية مجلس إدارة اتحاد الملاكمة إلى عقد اجتماع لجمعيته العمومية لانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد، خلفا للمستقيل محمد منسي، وفقا لما نص عليه النظام الأساسي لاتحاد الملاكمة، جاء ذلك في خطاب ارسلته «الأولمبية» إلى اتحاد الملاكمة أول من امس. وأرجعت اللجنة الأولمبية في اجتماعها رقم9-2023 عدم اعتماد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس لاتحاد الملاكمة التي عقدت 24 أكتوبر الماضي، لثلاثة أسباب، أولها عدم حضور نائب الرئيس أو أمين السر العام لترؤس الجمعية العمومية، كما لم يترأسها أكبر الأعضاء سنا، والثاني أن الجمعية العمومية لم تعقد في المكان والزمان المحددين في الدعوة التي أرسلها الاتحاد، والثالث هو عدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لصحة انعقاد الجمعية العمومية وفقا لما نص عليه النظام الأساسي لاتحاد الملاكمة (50%+1).