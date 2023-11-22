اكتسى ستاد جابر الأحمد الدولي ثوب «الموقف» أكثر منه صفة الملعب الذي استضاف أمس مباراة أستراليا وفلسطين المحرومة من اللعب على أرضها، في ظل الحرب الدائرة حاليا، والتي انتهت لصالح المنتخب الاسترالي بهدف نظيف، بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



ولم يكن كل الحضور فلسطينيا، فكانت الجماهير من جاليات متفرقة، ويبدو أن حملة «جهز كوفيتك وتعال شجع» التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نجحت في إيصال «رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني إلى العالم»، ورفعت الجماهير الأعلام الفلسطينية ولافتات عليها صورة المفتاح الذي يرمز إلى حق العودة، وأخرى كتب عليها «غزة حرة».



وبهذا الفوز عزز المنتخب الأسترالي صدارته للمجموعة التاسعة بـ6 نقاط، والتي شهدت أيضا تعادل منتخب بنغلاديش مع نظيره اللبناني 1-1 ويدين المنتخب الأسترالي بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاري سوتار الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 وتوقف رصيد المنتخب الفلسطيني عند نقطة واحدة في المركز الثالث.