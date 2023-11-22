عزز المنتخب السعودي صدارته للمجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم وكأس آسيا 2027 بفوزه على مضيفه الأردني 2-0.



وفرض نجم «الأخضر» صالح الشهري نفسه نجما للمباراة بتسجيله الهدفين في الدقيقتين 8 و30. ورفعت السعودية، الفائزة على باكستان برباعية نظيفة في مستهل مشوارها في التصفيات، رصيدها إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 4 نقاط لطاجيكستان التي اكتسحت باكستان 6-1 في وقت سابق، فيما تجمد رصيد الأردن عند نقطة من تعادل مع طاجيكستان 1-1 في الجولة الأولى.



وانفرد منتخب الإمارات بصدارة المجموعة الثامنة عقب فوزه على مضيفه البحريني 2-0 والتي شهدت فوز منتخب اليمن على منتخب نيبال 2-0.



وسجل هدفي المنتخب الإماراتي عبدالله رمضان في الدقيقة 36 وعلي مبخوت في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.



ورفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب البحرين عند ثلاث نقاط في المركز الثاني مناصفة مع المنتخب اليمني. وضمن منافسات المجموعة الرابعة، خسرت عمان من طاجيكستان 0-1 لكنها بقيت في المركز الثاني برصيد 3 نقاط خلف ماليزيا التي تتصدر المجموعة بـ 6 نقاط.



وفاز المنتخب العراقي لكرة القدم على مضيفه منتخب فيتنام 1-0 ضمن منافسات المجموعة السادسة والتي شهدت تعادل الفلبين مع إندونيسيا1-1.



ويدين المنتخب العراقي بالفضل في هذا الفوز للاعبه مهند علي كاظم الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع المنتخب العراقي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب فيتنام عند 3 نقاط في المركز الثاني. وكرس المنتخب الياباني عقدة التفوق التاريخي على مضيفه منتخب سورية وألحق به خسارة قاسية 5-0 في جدة وذلك في المجموعة الآسيوية الثانية.



ورفع المنتخب الياباني الذي حقق فوزه الثاني رصيده في صدارة المجموعة إلى 6 نقاط، متقدما بفارق ثلاث عن كوريا الشمالية التي عوضت خسارتها افتتاحا أمام سورية 0-1، بفوز عريض على ميانمار 6-1.