في مباراة شهدت تحولا مثيرا في الدقيقة الأخيرة، حقق القادسية فوزا مستحقا على العربي القطري بنتيجة 27-25 ضمن منافسات المجموعة الثانية، لينعش آماله بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية في البطولة الآسيوية للأندية لكرة اليد، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما بقي العربي في المركز الثاني بـ 6 نقاط، فيما يتصدر المجموعة الشارقة الإماراتي برصيد 8 نقاط.



ونال لاعب القادسية فلادان ليبوفينا على جائزة رجل المباراة.



إلى ذلك، خسر الكويت من الخليج السعودي بنتيجة 23-24 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم في إطار منافسات البطولة، ليبقى رصيد «الأبيض» على 4 نقاط، فيما بلغ رصيد الخليج 8 نقاط محققا العلامة الكاملة متصدرا المجموعة الأولى، بينما يحتل الكويت وصافة الترتيب العام.



وسيلعب «الأصفر» غدا مع فريق سبورتس أوثوريتي الهندي في الرابعة مساء، بينما يلعب الكويت مع النجمة البحريني في الثامنة مساء.



وكان الخليج السعودي قد خطف الفوز من النجمة البحريني (حامل اللقب) في المواجهة التي جرت بينهما أمس الأول ضمن الجولة الثالثة بنتيجة 25-21، ليرفع الخليج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بينما النجمة ثالثا بنقطتين.



وفي بقية مباريات الجولة الثالثة من الدور التمهيدي، فاز القادسية على الجيش العراقي 25-23 والعربي القطري على شباب صيدا اللبناني 36-23 والشارقة الإماراتي على ساي الهندي 51-20 والكويت على جولدن انجل 43-19.



علامة كاملة لناشئي اليد



إلى ذلك، حقق منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد العلامة الكاملة في منافسات المجموعة الأولى بالبطولة العربية للناشئين والمقامة بمدينة المهدية في تونس، حيث فاز في الجولة الثالثة على منتخب الجزائر بنتيجة 30-19 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول، وبذلك حصد «الأزرق» 6 نقاط وضعته في صدارة المجموعة الأولى وتأهل إلى الأدوار النهائية، كما حاز حارس المرمى فرج صالح على جائزة رجل المباراة، وقام نائب رئيس الاتحاد ورئيس وفد منتخبنا شبيب الهاجري بتكريم اللاعب وتسليمه الجائزة عقب المواجهة مباشرة.



وكان الهاجري قد أكد في وقت سابق أن منتخبنا يملك الإمكانية لتحقيق الطموحات وتلبية الأهداف والخطط المرسومة لكن اللاعبين يحتاجون للدعم والمؤازرة بجميع أنواعها، خاصة أن المراحل السنية تعتبر نواة المنتخبات الوطنية الأولى، مشيرا إلى أهمية الاعتناء باللاعبين والوصول بهم إلى افضل الحالات الفنية والبدنية وتأسيسهم بالصورة السليمة للمستقبل.