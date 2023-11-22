عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، عن قيامها بتوزيع الدفعة الرابعة من (N4) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 300 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 25/7/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية:
توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 23 و 26 نوفمبر ، و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 27 نوفمبر واجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 29 نوفمبر .
واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
ولفتت الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 27/11/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وفيما يلي اسماء المواطنين :
0001 هانى صالح نزال العنزى
0002 علي جمال احمد دشتي
0003 خالد اسماعيل قمبر الحسين
0004 غلاب محمد زايد المطيرى
0005 مسلم عبدالله مسلم العدواني
0006 عادل حمود مجبل العازمى
0007 فلاح سلمان فلاح سيف
0008 ناصر سعيد ضحوى العنزى
0009 عبدالله خالد عيد العازمي
0010 عادل مزيد نصار الشريعان
0011 حمود عوض غازي الدماك
0012 حمد سعود حمد الصويلح
0013 عبدالعزيز ظاهر عبدالله المطيري
0014 جراح سعود عيد العازمى
0015 محمد خضير كمعان الرشيدي
0016 عيد خالد زامل العازمي
0017 فهد نزال حمدان العازمي
0018 فارس راشد صنح العازمي
0019 فهد سعيد اسود العنزي
0020 حمران مطلق حمران العازمي
0021 خالد عبدالله مزعل العتيبي
0022 حمود سعد زنيفر العازمى
0023 غانم ابطيحان سالم الدويهيس
0024 على محمد فلاح جفيدان
0025 محمد عيد مبارك العازمى
0026 على عجيل فالح حشاش
0027 مرزوق عايض رزيق العتيبي
0028 بدر ناصر راشد البربر
0029 منير ناصر منير العجمي
0030 علي عبدالرضا نادر كرم
0031 محمد مبخوت فهاد العجمي
0032 مدعث راجح جعيفن العبدالله
0033 غنيم سعد فجرى العازمى
0034 عبدالرزاق احمد محمد المصيجر
0035 احمد عبدالهادى عواض المطيرى
0036 خالد جابر رداد الفضلى
0037 صقر نايف محسن العنزي
0038 عبدالله عيسى عبدالله الصايغ
0039 عبدالعزيز خليفه جابر العازمي
0040 فيصل فهد على الخنفور
0041 على سامى محمد العلى
0042 عبود معيض عيد عبود
0043 فهد عبدالله محمد عبدالله الكفيف
0044 يوسف محمد سعد المويزري
0045 مشارى مصلح سفر المطيرى
0046 محمد يوسف يعقوب الخليفى
0047 تركي مطلق طلق العازمي
0048 عبدالله سالم علي الحمد
0049 سعد مبارك مهنا السحيب
0050 ناصر ثنيان محمد العراده
0051 عبدالله دخيل عايد المطيري
0052 ناصر محمد حمود الثويمر
0053 عبدالمحسن محمد فالح العجمى
0054 احمد علي عبدالله النجاده
0055 محسن حسن راشد العجمي
0056 عيسى موسى يوسف بوشهرى
0057 محمد عبدالله علي احمد
0058 مرشد سعود سعد فجرى
0059 حمد حسين جابر المري
0060 نواف مكراد راكان المكراد
0061 نايف ناجم فلاح العازمي
0062 فيصل عبدالله مناحى المطيرى
0063 فيصل محمد حزام الميع
0064 طلال غالب حسن السهلي
0065 جاسم محمد عبدالرزاق الخاطر
0066 مكراد راكان مشوط العجمى
0067 مشارى حمد عوض المطيرى
0068 محمد فالح بداح الهاجرى
0069 مشعل حمد سعود العازمى
0070 محمد عبدالله نقيان المطيرى
0071 سامي ناصر رشيد الحريص
0072 خالد عسكر شمروخ العتيبى
0073 سامى براك حبيب العازمى
0074 فرحان عبدالله فرحان حبيب
0075 بدر هادى عيد الحربى
0076 مشعل الحميدي راشد الحربي
0077 محمد مرزوق شافى العتيبى
0078 مسلم فالح مسلم العازمى
0079 فيصل فلاح خليف العنزى
0080 فهد عبود مسلم العازمى
0081 ابراهيم محمد حمد العازمي
0082 مطلق فهاد حمد العازمي
0083 عبدالحميد عبدالمجيد عبدالكريم على
0084 محمد مطلق مبارك الهاجري
0085 سامح عايش سامح الرشيدى
0086 صالح براك سيف العازمى
0087 خالد عبدالله احمد القبندى
0088 فهد سليمان حسن رضا
0089 فالح عويد صقر العازمي
0090 احمد ناصر هزاع العتيبي
0091 راجح نادر محمد الدوسري
0092 غازي نايف غازي الرشيدي
0093 خالد عماش سليم الديحاني
0094 خالد فهد محمد بن منازل
0095 عبدالله سالم عبدالله الطويل العازمى
0096 خالد صقر معتق المطيرى
0097 نواف فهيد مبارك العازمي
0098 فهد حبيب فهد العازمي
0099 حمدان عاصي حماد العازمي
0100 فواز عبدالله فهاد المنير
0101 محمد خرصان على العجمي
0102 هادي محمود محمد غريب
0103 سعد سالم عبدالله العازمى
0104 وليد عبدالقادر عبدالله محمود
0105 محمد فايح جهز العتيبي
0106 مسلم مبارك مسلم الراجحى
0107 فهد هادي قضيان العازمي
0108 عادل حمد زيد راكب
0109 على عبدالله عيسى الاستاذ
0110 هادى فارس هادى العجمى
0111 محمد مطر مزبان الزهاميل
0112 محمد سعد سالم العجمى
0113 خالد عبدالله احمد حجي
0114 يوسف حامد عبدالواحد محمد الايوب
0115 سميران حثلان مبارك الرشيدي
0116 حسين محمد حمد العجمي
0117 يحي خالد مرزوق الغريب
0118 حمود محمد على المطيرى
0119 مهنا مشاري عويضه الهاجري
0120 خالد محمد على العثمان
0121 محمد سعود فالح العازمي
0122 سلطان غريب مرزوق محمد
0123 سالم انفيخ سالم العازمي
0124 مزيد فرج مجبل المطيري
0125 عبدالله محمد هادي العجمي
0126 بندر حمود عبدالرحمن الرشيدى
0127 ماجد طامى سالم الهاجرى
0128 فايز نزال سفر العازمي
0129 سعيد حمد جار الله المري
0130 ملفى عايض زايد العازمي
0131 بدر سالم حبيب العازمى
0132 نواف محمد براك حضيري الدوسري
0133 محمد خليفه محمد الدرعاوي
0134 عادل طاهر عبدالله البدر
0135 محمد سعد حجاب الدوسري
0136 محمد فهد نوار العتيبى
0137 محمد خليفه محمد الجلاهمه
0138 ناصر مزيد ناصر العازمي
0139 عبدالله لافي سعد حجر
0140 ناجى عيد على مثيب
0141 فلاح عبدالله سالم الهاجري
0142 نواف طلال فهيد المهيميل
0143 احمد سعد جزاء الراجحى
0144 طلال نواف مذهل العازمي
0145 عبدالعزيز حجى اجديع العازمى
0146 اسماعيل احمد اسماعيل اسماعيل
0147 محمد سامى سعد الجناع
0148 فلاح مطر عبدالرحمن العتيبي
0149 فهد محمد معيض العازمي
0150 طلال عبدالعزيز متعب الربيعان
0151 حمود عبدالله راشد الفجى
0152 حسين عباس رضا مراد
0153 مجبل سعود ماطر دسمان
0154 احمد محمد ثنيان العراده
0155 نايف عبدالله خالد الهاجري
0156 محمد حجر شعوف المطيري
0157 جاسم محمد فالح محمد
0158 سالم رجب على رجب
0159 احمد فهد مبارك العازمى
0160 خالد نايف ثاني الرشيدي
0161 مرسل محمد مجحود العجمي
0162 نواف مصلح سفر المطيري
0163 بندر ضيف الله ابريك العتيبى
0164 فيصل عبدالهادي مسفر العجمي
0165 لافي مفلح عبدالله شبيكان
0166 مشعل فالح مجبل العازمي
0167 فايز عوض فالح راعى الفحماء
0168 محمد جاسم محمد الغملاس
0169 غانم عياد حماد العازمى
0170 عواد مسباح عواد مسباح
0171 خالد فليج نافع الحربي
0172 مطلق علي مطلق الدغيم
0173 اسماعيل يوسف احمد على احمد
0174 سعد ناصر صحن الخرينج
0175 ناصر جحيش عويران النصافى
0176 صويان صماد نفل العجمي
0177 فيصل مبارك عيد العازمي
0178 عبدالله عايد نهار العتيبي
0179 فهد سالم سالم العجمى
0180 نايف منيع زيد البصمان
0181 مشعل عيدالله ناصر العقيلى
0182 ناصر بدر يعقوب يوسف
0183 بدر سعود مرهج العازمى
0184 نواف محمد فلاح فرحان
0185 بدر دخيل عبد الله الشمرى
0186 فهد حمد ضيف الله الحقان العازمى
0187 عيد ناصر خلف العازمى
0188 جمعان فالح ناصر العازمى
0189 ناصر بداح ناصر العجمى
0190 محمد علوش بدر جويعد
0191 محمد وهيب ظبيان العازمي
0192 محمد شافى محمد العجمى
0193 احمد سالم خالد العازمي
0194 مبارك صقر صنهات الديحانى
0195 على فرحان محمد منديل
0196 حمد سلطان حمود النويعم
0197 محمد مطلق منيجل العازمى
0198 خالد ابراهيم حمد العجمى
0199 عبدالعزيز هزاع محمد القحطانى
0200 على ابداح شافى العجمى
0201 وليد خالد ثامر علي
0202 يوسف على وبران السيحان
0203 جاسم محمد احمد عبدالعزيز
0204 فهد عبدالله ناصر العجمى
0205 محمد ناصر محمد الهاجري
0206 احمد عمعوم ارغيم العازمى
0207 محمد رشيد ناصر العازمي
0208 احمد ناصر سعود العجمي
0209 راشد سعد سيف العجمي
0210 مبارك عبدالله هادى العجمى
0211 غايب جهاد فرج العازمى
0212 عادل مزيد ناصر العازمى
0213 ناصر حبيب فهد جامع
0214 وليد خالد مطلق مزيعل
0215 خالد راشد خالد العازمى
0216 حسن سيد شمس فاضل عبدالله
0217 فهد فيصل محمد بوحيمد
0218 على سعد جلوى السبيعي
0219 عبدالعزيز وليد يوسف العنزي
0220 حمود مسلم عبدالله الحجيلان
0221 سالم عبدالجبار محيى الدين احمد
0222 عبدالله محمد ناصر العجمى
0223 فهد شويمي سالم العازمي
0224 مزيد رجا باتل البالود
0225 صلاح سيف سالم الحريص
0226 نبا محسن غالب سمير
0227 يوسف سالم مرزوق العازمى
0228 خالد مرزوق راشد الحريص
0229 حسين على مهدى العجمى
0230 بدر نزال عويد العازمي
0231 مرضى مبارك فلاح مبارك
0232 ثامر حسن سرور الهلفي
0233 عقيل حامد سلمان المطيرى
0234 هلال محمد فاهد العتيبي
0235 عبدالمجيد غنيم عقشان المطيري
0236 مشاري ذياب مطلق الرشيدي
0237 عبدالله حجى مطلق الدويله
0238 فيصل خلف سلمان المطيري
0239 فواز مبارك سعد العازمي
0240 جمال سعود عبيد العازمي
0241 محمد ضبيب مزيد الضفيري
0242 فهد الحميدي مناور الخالدي
0243 مشاري ناصر مريخان العازمي
0244 بدر محماس فهد الداهوم
0245 مفلح ناصر محمد سعد عبدالله
0246 احمد عوض عياد العازمي
0247 جابر فالح سيف العازمي
0248 مشعل راشد عبدالله العازمي
0249 جاسم محمد فليح الصواغ
0250 فيصل غلاب عوض جالي
0251 فهد حمد دغمان العازمي
0252 وليد ضيف الله عبدالله الرشيدي
0253 مبارك سيف ظاهر العازمي
0254 فواز حمود براك الرشيدى
0255 رفاعى سعود رفاعى البريجى
0256 مشعان فهد فدعوس العجمي
0257 عبدالعزيز محمد حماد العجمى
0258 على مسعود طالب المرى
0259 صلاح راضى صالح العازمى
0260 عبدالله راشد دهيسان اللميع
0261 عبدالله عهدي فهد العازمي
0262 سعد سالم سعد فهيد
0263 سعود مبارك سعود الحجيلان
0264 حمد خالد جواد الشمري
0265 سعد فهد فالح مجلاد
0266 على حسن عبدالله القطان
0267 احمد محمد عفار العتيبى
0268 على تركي جبر الشمري
0269 حسين علي حسين الحداد
0270 صالح خلف مسلم الحربي
0271 علي محمد علي اسحق
0272 عبدالله حمد عبدالرحمن الضبيان
0273 مطلق مطير مجبل الشريجه
0274 مشعل سلطان مطلق المطيري
0275 مشعل مطلق عباس المناور
0276 سامى مبارك براك الوطرى
0277 عبدالعزيز مشاري سعود الدارمي
0278 محمد رجعان عايض الجويسري العازمي
0279 محمد ابراهيم صالح التويجري
0280 راشد ثني فلاح العازمي
0281 نايف عوجان عبدالله الرشيدي
0282 سعيد عبدالله على المرى
0283 عبدالهادى سعود نصيب السهلى
0284 ياسر محمد على الكندرى
0285 احمد حمود سعد الخرفشي
0286 محمد علي مبرك العازمي
0287 خالد مناور صالح مويهان
0288 داود سليمان فهد السالم الوهيب
0289 فهد محمد غانم العازمى
0290 راكان محمد سعد ثانى
0291 محمد رفاع نغيمش العنزى
0292 سعد مطلق مفلح الهبيده
0293 حمدي عوض عامر العتيبي
0294 نواف جريد لافى المطيرى
0295 محمد اجديع اهليل العازمي
0296 راشد سلمان مبارك الاشقر
0297 مبارك محسن منصور الهاجري
0298 عبدالرحمن خليل احمد الكندري
0299 احمد جاسم مبارك الشطى
0300 نايف حجي راشد العازمي