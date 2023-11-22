عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، عن قيامها بتوزيع الدفعة الرابعة من (N4) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 300 قسيمه بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 25/7/2004 وذلك وفقا للمواعيد التالية:

توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 23 و 26 نوفمبر ، و توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 27 نوفمبر واجراء عملية القرعة يوم الاربعاء 29 نوفمبر .

واضافت "السكنية" ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسمائهم ضمن هذا التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسـة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفتت الى ان من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

ونوهت الى ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن التصريح عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 27/11/2023 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي اسماء المواطنين :

0001 هانى صالح نزال العنزى

0002 علي جمال احمد دشتي

0003 خالد اسماعيل قمبر الحسين

0004 غلاب محمد زايد المطيرى

0005 مسلم عبدالله مسلم العدواني

0006 عادل حمود مجبل العازمى

0007 فلاح سلمان فلاح سيف

0008 ناصر سعيد ضحوى العنزى

0009 عبدالله خالد عيد العازمي

0010 عادل مزيد نصار الشريعان

0011 حمود عوض غازي الدماك

0012 حمد سعود حمد الصويلح

0013 عبدالعزيز ظاهر عبدالله المطيري

0014 جراح سعود عيد العازمى

0015 محمد خضير كمعان الرشيدي

0016 عيد خالد زامل العازمي

0017 فهد نزال حمدان العازمي

0018 فارس راشد صنح العازمي

0019 فهد سعيد اسود العنزي

0020 حمران مطلق حمران العازمي

0021 خالد عبدالله مزعل العتيبي

0022 حمود سعد زنيفر العازمى

0023 غانم ابطيحان سالم الدويهيس

0024 على محمد فلاح جفيدان

0025 محمد عيد مبارك العازمى

0026 على عجيل فالح حشاش

0027 مرزوق عايض رزيق العتيبي

0028 بدر ناصر راشد البربر

0029 منير ناصر منير العجمي

0030 علي عبدالرضا نادر كرم

0031 محمد مبخوت فهاد العجمي

0032 مدعث راجح جعيفن العبدالله

0033 غنيم سعد فجرى العازمى

0034 عبدالرزاق احمد محمد المصيجر

0035 احمد عبدالهادى عواض المطيرى

0036 خالد جابر رداد الفضلى

0037 صقر نايف محسن العنزي

0038 عبدالله عيسى عبدالله الصايغ

0039 عبدالعزيز خليفه جابر العازمي

0040 فيصل فهد على الخنفور

0041 على سامى محمد العلى

0042 عبود معيض عيد عبود

0043 فهد عبدالله محمد عبدالله الكفيف

0044 يوسف محمد سعد المويزري

0045 مشارى مصلح سفر المطيرى

0046 محمد يوسف يعقوب الخليفى

0047 تركي مطلق طلق العازمي

0048 عبدالله سالم علي الحمد

0049 سعد مبارك مهنا السحيب

0050 ناصر ثنيان محمد العراده

0051 عبدالله دخيل عايد المطيري

0052 ناصر محمد حمود الثويمر

0053 عبدالمحسن محمد فالح العجمى

0054 احمد علي عبدالله النجاده

0055 محسن حسن راشد العجمي

0056 عيسى موسى يوسف بوشهرى

0057 محمد عبدالله علي احمد

0058 مرشد سعود سعد فجرى

0059 حمد حسين جابر المري

0060 نواف مكراد راكان المكراد

0061 نايف ناجم فلاح العازمي

0062 فيصل عبدالله مناحى المطيرى

0063 فيصل محمد حزام الميع

0064 طلال غالب حسن السهلي

0065 جاسم محمد عبدالرزاق الخاطر

0066 مكراد راكان مشوط العجمى

0067 مشارى حمد عوض المطيرى

0068 محمد فالح بداح الهاجرى

0069 مشعل حمد سعود العازمى

0070 محمد عبدالله نقيان المطيرى

0071 سامي ناصر رشيد الحريص

0072 خالد عسكر شمروخ العتيبى

0073 سامى براك حبيب العازمى

0074 فرحان عبدالله فرحان حبيب

0075 بدر هادى عيد الحربى

0076 مشعل الحميدي راشد الحربي

0077 محمد مرزوق شافى العتيبى

0078 مسلم فالح مسلم العازمى

0079 فيصل فلاح خليف العنزى

0080 فهد عبود مسلم العازمى

0081 ابراهيم محمد حمد العازمي

0082 مطلق فهاد حمد العازمي

0083 عبدالحميد عبدالمجيد عبدالكريم على

0084 محمد مطلق مبارك الهاجري

0085 سامح عايش سامح الرشيدى

0086 صالح براك سيف العازمى

0087 خالد عبدالله احمد القبندى

0088 فهد سليمان حسن رضا

0089 فالح عويد صقر العازمي

0090 احمد ناصر هزاع العتيبي

0091 راجح نادر محمد الدوسري

0092 غازي نايف غازي الرشيدي

0093 خالد عماش سليم الديحاني

0094 خالد فهد محمد بن منازل

0095 عبدالله سالم عبدالله الطويل العازمى

0096 خالد صقر معتق المطيرى

0097 نواف فهيد مبارك العازمي

0098 فهد حبيب فهد العازمي

0099 حمدان عاصي حماد العازمي

0100 فواز عبدالله فهاد المنير

0101 محمد خرصان على العجمي

0102 هادي محمود محمد غريب

0103 سعد سالم عبدالله العازمى

0104 وليد عبدالقادر عبدالله محمود

0105 محمد فايح جهز العتيبي

0106 مسلم مبارك مسلم الراجحى

0107 فهد هادي قضيان العازمي

0108 عادل حمد زيد راكب

0109 على عبدالله عيسى الاستاذ

0110 هادى فارس هادى العجمى

0111 محمد مطر مزبان الزهاميل

0112 محمد سعد سالم العجمى

0113 خالد عبدالله احمد حجي

0114 يوسف حامد عبدالواحد محمد الايوب

0115 سميران حثلان مبارك الرشيدي

0116 حسين محمد حمد العجمي

0117 يحي خالد مرزوق الغريب

0118 حمود محمد على المطيرى

0119 مهنا مشاري عويضه الهاجري

0120 خالد محمد على العثمان

0121 محمد سعود فالح العازمي

0122 سلطان غريب مرزوق محمد

0123 سالم انفيخ سالم العازمي

0124 مزيد فرج مجبل المطيري

0125 عبدالله محمد هادي العجمي

0126 بندر حمود عبدالرحمن الرشيدى

0127 ماجد طامى سالم الهاجرى

0128 فايز نزال سفر العازمي

0129 سعيد حمد جار الله المري

0130 ملفى عايض زايد العازمي

0131 بدر سالم حبيب العازمى

0132 نواف محمد براك حضيري الدوسري

0133 محمد خليفه محمد الدرعاوي

0134 عادل طاهر عبدالله البدر

0135 محمد سعد حجاب الدوسري

0136 محمد فهد نوار العتيبى

0137 محمد خليفه محمد الجلاهمه

0138 ناصر مزيد ناصر العازمي

0139 عبدالله لافي سعد حجر

0140 ناجى عيد على مثيب

0141 فلاح عبدالله سالم الهاجري

0142 نواف طلال فهيد المهيميل

0143 احمد سعد جزاء الراجحى

0144 طلال نواف مذهل العازمي

0145 عبدالعزيز حجى اجديع العازمى

0146 اسماعيل احمد اسماعيل اسماعيل

0147 محمد سامى سعد الجناع

0148 فلاح مطر عبدالرحمن العتيبي

0149 فهد محمد معيض العازمي

0150 طلال عبدالعزيز متعب الربيعان

0151 حمود عبدالله راشد الفجى

0152 حسين عباس رضا مراد

0153 مجبل سعود ماطر دسمان

0154 احمد محمد ثنيان العراده

0155 نايف عبدالله خالد الهاجري

0156 محمد حجر شعوف المطيري

0157 جاسم محمد فالح محمد

0158 سالم رجب على رجب

0159 احمد فهد مبارك العازمى

0160 خالد نايف ثاني الرشيدي

0161 مرسل محمد مجحود العجمي

0162 نواف مصلح سفر المطيري

0163 بندر ضيف الله ابريك العتيبى

0164 فيصل عبدالهادي مسفر العجمي

0165 لافي مفلح عبدالله شبيكان

0166 مشعل فالح مجبل العازمي

0167 فايز عوض فالح راعى الفحماء

0168 محمد جاسم محمد الغملاس

0169 غانم عياد حماد العازمى

0170 عواد مسباح عواد مسباح

0171 خالد فليج نافع الحربي

0172 مطلق علي مطلق الدغيم

0173 اسماعيل يوسف احمد على احمد

0174 سعد ناصر صحن الخرينج

0175 ناصر جحيش عويران النصافى

0176 صويان صماد نفل العجمي

0177 فيصل مبارك عيد العازمي

0178 عبدالله عايد نهار العتيبي

0179 فهد سالم سالم العجمى

0180 نايف منيع زيد البصمان

0181 مشعل عيدالله ناصر العقيلى

0182 ناصر بدر يعقوب يوسف

0183 بدر سعود مرهج العازمى

0184 نواف محمد فلاح فرحان

0185 بدر دخيل عبد الله الشمرى

0186 فهد حمد ضيف الله الحقان العازمى

0187 عيد ناصر خلف العازمى

0188 جمعان فالح ناصر العازمى

0189 ناصر بداح ناصر العجمى

0190 محمد علوش بدر جويعد

0191 محمد وهيب ظبيان العازمي

0192 محمد شافى محمد العجمى

0193 احمد سالم خالد العازمي

0194 مبارك صقر صنهات الديحانى

0195 على فرحان محمد منديل

0196 حمد سلطان حمود النويعم

0197 محمد مطلق منيجل العازمى

0198 خالد ابراهيم حمد العجمى

0199 عبدالعزيز هزاع محمد القحطانى

0200 على ابداح شافى العجمى

0201 وليد خالد ثامر علي

0202 يوسف على وبران السيحان

0203 جاسم محمد احمد عبدالعزيز

0204 فهد عبدالله ناصر العجمى

0205 محمد ناصر محمد الهاجري

0206 احمد عمعوم ارغيم العازمى

0207 محمد رشيد ناصر العازمي

0208 احمد ناصر سعود العجمي

0209 راشد سعد سيف العجمي

0210 مبارك عبدالله هادى العجمى

0211 غايب جهاد فرج العازمى

0212 عادل مزيد ناصر العازمى

0213 ناصر حبيب فهد جامع

0214 وليد خالد مطلق مزيعل

0215 خالد راشد خالد العازمى

0216 حسن سيد شمس فاضل عبدالله

0217 فهد فيصل محمد بوحيمد

0218 على سعد جلوى السبيعي

0219 عبدالعزيز وليد يوسف العنزي

0220 حمود مسلم عبدالله الحجيلان

0221 سالم عبدالجبار محيى الدين احمد

0222 عبدالله محمد ناصر العجمى

0223 فهد شويمي سالم العازمي

0224 مزيد رجا باتل البالود

0225 صلاح سيف سالم الحريص

0226 نبا محسن غالب سمير

0227 يوسف سالم مرزوق العازمى

0228 خالد مرزوق راشد الحريص

0229 حسين على مهدى العجمى

0230 بدر نزال عويد العازمي

0231 مرضى مبارك فلاح مبارك

0232 ثامر حسن سرور الهلفي

0233 عقيل حامد سلمان المطيرى

0234 هلال محمد فاهد العتيبي

0235 عبدالمجيد غنيم عقشان المطيري

0236 مشاري ذياب مطلق الرشيدي

0237 عبدالله حجى مطلق الدويله

0238 فيصل خلف سلمان المطيري

0239 فواز مبارك سعد العازمي

0240 جمال سعود عبيد العازمي

0241 محمد ضبيب مزيد الضفيري

0242 فهد الحميدي مناور الخالدي

0243 مشاري ناصر مريخان العازمي

0244 بدر محماس فهد الداهوم

0245 مفلح ناصر محمد سعد عبدالله

0246 احمد عوض عياد العازمي

0247 جابر فالح سيف العازمي

0248 مشعل راشد عبدالله العازمي

0249 جاسم محمد فليح الصواغ

0250 فيصل غلاب عوض جالي

0251 فهد حمد دغمان العازمي

0252 وليد ضيف الله عبدالله الرشيدي

0253 مبارك سيف ظاهر العازمي

0254 فواز حمود براك الرشيدى

0255 رفاعى سعود رفاعى البريجى

0256 مشعان فهد فدعوس العجمي

0257 عبدالعزيز محمد حماد العجمى

0258 على مسعود طالب المرى

0259 صلاح راضى صالح العازمى

0260 عبدالله راشد دهيسان اللميع

0261 عبدالله عهدي فهد العازمي

0262 سعد سالم سعد فهيد

0263 سعود مبارك سعود الحجيلان

0264 حمد خالد جواد الشمري

0265 سعد فهد فالح مجلاد

0266 على حسن عبدالله القطان

0267 احمد محمد عفار العتيبى

0268 على تركي جبر الشمري

0269 حسين علي حسين الحداد

0270 صالح خلف مسلم الحربي

0271 علي محمد علي اسحق

0272 عبدالله حمد عبدالرحمن الضبيان

0273 مطلق مطير مجبل الشريجه

0274 مشعل سلطان مطلق المطيري

0275 مشعل مطلق عباس المناور

0276 سامى مبارك براك الوطرى

0277 عبدالعزيز مشاري سعود الدارمي

0278 محمد رجعان عايض الجويسري العازمي

0279 محمد ابراهيم صالح التويجري

0280 راشد ثني فلاح العازمي

0281 نايف عوجان عبدالله الرشيدي

0282 سعيد عبدالله على المرى

0283 عبدالهادى سعود نصيب السهلى

0284 ياسر محمد على الكندرى

0285 احمد حمود سعد الخرفشي

0286 محمد علي مبرك العازمي

0287 خالد مناور صالح مويهان

0288 داود سليمان فهد السالم الوهيب

0289 فهد محمد غانم العازمى

0290 راكان محمد سعد ثانى

0291 محمد رفاع نغيمش العنزى

0292 سعد مطلق مفلح الهبيده

0293 حمدي عوض عامر العتيبي

0294 نواف جريد لافى المطيرى

0295 محمد اجديع اهليل العازمي

0296 راشد سلمان مبارك الاشقر

0297 مبارك محسن منصور الهاجري

0298 عبدالرحمن خليل احمد الكندري

0299 احمد جاسم مبارك الشطى

0300 نايف حجي راشد العازمي