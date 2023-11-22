وجه النائب أحمد لاري سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال بالوكالة جاسم الاستاد، قال في مقدمته، قبل نحو عام أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أنها تعتزم تقديم رؤية واستراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة في جميع المجالات خصوصاً الزراعة التجميلية في البلاد بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، عن طريق محاربة التصحر وزراعة الطرق بالمدن والمناطق الحدودية لتقليل نسبة الأتربة المتحركة وتثبيتها بالتربة وللمساهمة في تنقية الهواء وللتقليل من درجة الحرارة وللمحافظة على المظهر الجمالي للكويت كون المؤسسة هي المعنية بالسياسة الزراعية وخطط التنفيذ للتخضير بالدولة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي :

1- كم تبلغ الميزانية السنوية المخصصة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لآخر خمس سنوات مضت وحتى السنة المالية الحالية (2023 – 2024) فيما يخص المزروعات التجميلية للمدن والطرقات الرئيسية والفرعية ومحاربة التصحر وصيانة المزروعات وصيانة وإنشاء الحدائق والمنتزهات العامة؟

2- ما هي خطة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الحالية لزراعة وتجميل وتشجير وتخضير مدن الكويت والمناطق الحدودية؟ وكيفية معالجة التصحر للحد من الغبار والأتربة؟

3- ما هي الأسباب التي أدت إلى تلف الزراعات التجميلية في المدن وعلى الطرقات الرئيسية والفرعية، وتلف بعض الحدائق العامة، كما هو حادث حالياً؟

4- كشف بعدد شركات المقاولة الزراعية المتعاقدة مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، متضمناً إسم الشركة وقيمة العقد لكل شركة على حدة، وتاريخ بدايته ونهايته، والمواقع المسؤولة عنها كل من تلك الشركات في صيانة وزيادة مساحات الأراضي الزراعية والتجميلية.

5- هل هناك مخالفات من شركات المقاولة الزراعية المتعاقدة مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في أدائها والتزاماتها التعاقدية في تشجير وتخضير وتجميل المزروعات بموجب المناطق المتفق عليها بالعقد؟ إذا كان هناك مخالفات من أي من تلك الشركات – يرجى بيان المخالفات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة ضد الشركة المخالفة وقيمة الغرامات الموقعة.

6- كشف بعدد الحدائق العامة التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في كل محافظات الكويت، مع بيان اسم الحديقة والمنطقة والمساحة، وتحديد الجهة المختصة بصيانة كل حديقة على حدة، على أن يتضمن الكشف الحدائق العامة المخصص لها مساحة من البلدية ولم تقم الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال بتنفيذ التزاماتها نحو تخضير وتشجير وزراعة الحديقة على النحو المطلوب، مع بيان أسباب عدم تنفيذ الالتزامات - إن وجد.

7- هل تُحمِّل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جهة حكومية أخرى المسؤولية بسبب ما آلت إليه الأمور من أضرار واقعة على تلف المزروعات التجميلية بالمدن والطرق الرئيسية والفرعية والأضرار الواقعة على بعض الحدائق العامة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – فيرجى ذكر تلك الجهة أو الجهات الحكومية المتسببة بذلك، وبيان ما الدور التي قامت به هذه أو تلك الجهة الحكومية حتى وصلت الأمور إلى تلف المزروعات التجميلية وتحجيم الرقعة والمساحات الخضراء وجفاف المزروعات والإضرار بصيانة الحدائق العامة، على أن يتضمن شرح مع المستندات الداعمة لموقف الهيئة في مواجهة الجهة الحكومية التي حجمت دور الهيئة في أدائها لعملها ومسؤولياتها -إن وجد.