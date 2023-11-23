بيروت ـ أحمد عزالدين



أكد الرئيس الاميركي جو بايدن، في رسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، العمل من أجل الحفاظ على الاستقرار ومنع توسع الصراع.



وشدد بايدن، في برقية بمناسبة عيد الاستقلال في لبنان، على الالتزام المشترك بالاستقرار والازدهار في المنطقة، لافتا الى ان العلاقة الطويلة الأمد بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية تتسم بأهمية بالغة لناحية بناء مستقبل افضل لشعبي البلدين ولجميع الشعوب حول العالم، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأميركية ستواصل العمل مع لبنان والشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع، والى التطلع للعمل من أجل صياغة مستقبل أكثر أمانا وازدهارا وتكاملا لشعوب المنطقة.



الرئيس بري استقبل بعد ظهر امس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء عرض الاوضاع في لبنان والمنطقة وآخر المستجدات الميدانية والسياسية في ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها في قطاع غزة والقرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة.



وكان وزير الخارجية الإيراني الذي وصل الى لبنان ظهرا، وهنأ لبنان بعيد الاستقلال، وقال ان المقاومة في غزة وعلى مدى ستة اسابيع اثبتت امام الرأي العام العالمي ان الخاسر هو اميركا واسرائيل، وان الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين هو من يقرر مصيره.



وأضاف: نحن هنا في لبنان لإجراء المشاورات مع المسؤولين اللبنانيين فيما يخص تحقيق امن الأقصى والأمن في المنطقة، وسمعنا من قادة المقاومة أن الأيادي ستكون على الزناد حتى استيفاء حقوق الفلسطينيين.



ومساء، زار الوزير الايراني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرض معه المستجدات، كما التقى مسؤولين من حزب الله والفصائل الفلسطينية.