طلال الخرافي: ندعو إلى تشكيل مجلس خليجي - مصري يتولى مهام التنسيق المباشر مع الرئاسة المصرية



أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة د.أسامة بوخمسين وممثل الغرفة في منتدى الأعمال الخليجي - المصري الأول، أن الاقتصاد المصري واعد، وفرص الاستثمار بجمهورية مصر العربية وفيرة ومتاحة، خاصة مع توجه الحكومة المصرية لخصخصة قطاعات كثيرة ومتنوعة «سياحية، عقارية، بنى تحتية، تعدين، وكهرباء وماء»، موضحا ان المشروعات المعروضة ترضي جميع المستثمرين بالقطاعات المختلفة». وشارك في المنتدى وزير التجارة والصناعة المصري م.أحمد سمير نيابة عن د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وسمير ناس رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وحسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.وأشار د.اسامة بوخمسين إلى أن نموذج الشراكة الخليجية للاستثمار في مصر ناجح، فما بالك إن كانت بدعم حكومي. وأضاف: ان مصر دولة واعدة في جميع القطاعات وبها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام جميع المستثمرين وخاصة المستثمرين الخليجيين، موضحا أن غرفة تجارة وصناعة الكويت سباقة في دعم اي جهد عربي - عربي. من جانبه، أكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طلال جاسم الخرافي أن المنتدى تأكيد على توجه الحكومة المصرية لتخصيص المشاريع الحكومية واستقطاب مستثمرين جدد وخاصة الخليجيين. وأضاف: نحن في غرفة تجارة وصناعة الكويت سعداء للغاية بتواجد ممثلي الغرف الخليجية بهدف تعزيز استثمارات الخليج في جمهورية مصر العربية.



وتابع: ان غرفة تجارة وصناعة الكويت تدعو ا لى تشكيل مجلس خليجي - مصري منبثق عن المنتدى يتولى مهام التنسيق المباشر مع الرئاسة المصرية، حتى لا يقتصر التعاون على مدة المنتدى فقط، بل يكون متواصلا وعلى مدار السنة لتشجيع الاستثمارات والشراكة البينية وإزالة كل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين. وقال الخرافي: ان الغرفة تشجع الدول الخليجية على الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية واعدة بها.