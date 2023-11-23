أكدت الهيئة العامة للشباب أن مشاركة وفد شبابي كويتي في الملتقى العربي للتطوع والسياحة الشبابية الذي استضافته تونس شكلت فرصة مميزة لهم لإظهار قدراتهم ومواهبهم وجهدهم في مجال العمل التطوعي الشبابي.



وقال مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة وليد الأنصاري الذي ترأس الوفد الكويتي في اتصال هاتفي مع «كونا» من تونس إن «مشاركتنا في الملتقى الذي اختتم مساء أمس ونظمته وزارة الشباب والرياضة التونسية على مدى خمسة أيام بإشراف جامعة الدول العربية يأتي تأكيدا لحرص الكويت على تطوير المجال التطوعي والشبابي في الدول العربية».



وأضاف الأنصاري أن الوفد الكويتي المشارك قدم رؤية هيئة الشباب بشأن تفعيل دور شبابنا التطوعي في التعامل مع الكوارث والأزمات الطارئة كما شارك الوفد في أعمال تطوعية بمناطق مختلفة من تونس خصوصا في مجال البيئة.



وأشاد بالتنظيم المميز للجانب التونسي مما أسهم في إنجاح فعاليات الملتقى الذي تضمن عقد عدد من الحلقات النقاشية وجلسات العمل المثمرة كما تم تنفيذ أعمال تطوعية وزيارات ميدانية شكلت إضافة مهمة للشباب المشارك من كل الدول العربية.



وأعرب عن الشكر والتقدير لسفير الكويت لدى تونس منصور العمر على حسن الرعاية والاهتمام بالوفد المشارك في الملتقى طيلة ايام الملتقى.



من جانبه، قال عضو الوفد الكويتي المشارك في الملتقى المتطوع سليمان الخضري إن هذه المشاركة تعتبر تجربة مهمة له ولزملائه لاسيما لناحية تبادل الخبرات مع شباب الوطن العربي المتطوع.



وأضاف الخضري في تصريح مماثل لـ«كونا» أنهم استفادوا كثيرا من الأنشطة المميزة التي أقيمت على مدى أيام الملتقى الخمسة.



بدوره، أكد المتطوع خليفة القصاب لـ«كونا» أنهم حرصوا على تقديم النماذج الناجحة للعمل التطوعي في الكويت باعتبار أن تمثيل شباب الكويت المتطوع في الملتقيات الخارجية يعتبر مسؤولية.



ونوه القصاب بخطوة الهيئة العامة للشباب بإتاحة المساحة أمامهم للمشاركة في التجمع الشبابي المهم.