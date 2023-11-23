شاركت الكويت ممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في المؤتمر الدولي للنهوض بحقوق المرأة وتمكينها لحركة عدم الانحياز المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو.



وأكدت الأمين العام للمجلس ورئيسة وفد الكويت المشارك بالمؤتمر د.مريم العازمي في اتصال هاتفي مع «كونا» عقب المؤتمر على الاهتمام البالغ الذي تولية الكويت لحقوق المرأة.



وقالت العازمي إن مكاسب المرأة الكويتية تزداد عاما بعد عام خاصة منذ عام 2005 حين نالت حقوقها السياسية بالترشح والانتخاب إذ تشكل المرأة الكويتية حوالي 58% من إجمالي القوى العاملة الوطنية.



وأضافت أن الكويت تقدمت عشر مراتب في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتبوئها المركز الثالث عربيا في مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023 ما يدل على الاهتمام البالغ بحماية المرأة وحقوقها بما يتماشى مع النصوص الدستورية ورؤية «كويت جديدة 2035».



وأوضحت أن أعداد النساء تضاعفت في أبرز القطاعات منها السلك الشرطي وقطاع السلك الديبلوماسي والقطاع النفطي والسلك القضائي بالإضافة إلى شغل المرأة نسبة 47% من إجمالي المناصب القيادية والإشرافية في وزارة الدفاع ونسبة 43% من قطاع الهندسة العسكرية.



ولفتت العازمي إلى أن نسبة شغل المرأة الكويتية من المناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي بلغت 41% إذ بلغت 26% من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي كما بلغت 35% من قوة العمل في البنوك الكويتية.



وأعربت عن شكرها لمبادرة جمهورية أذربيجان الصديقة بعقد المؤتمر الذي يعكس الاهتمام الكبير بقضايا المرأة وحقوقها وتمكينها لحركة عدم الانحياز.